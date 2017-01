Najlepsze płyty 2016 roku - Polska

Nasze zestawienia najlepszych i najgorszych płyt 2016 roku kończy ranking najwyżej ocenionych albumów z Polski. Sprawdźcie, kto zasłużył na pochwały naszych recenzentów.

Na naszych łamach w ciągu ostatnich 12 miesięcy opublikowaliśmy prawie 300 recenzji - od najważniejszych gwiazd po głośnych debiutantów, od hip hopu, muzyki elektronicznej, przez klasykę rocka i szeroko pojętą alternatywę po najbardziej ekstremalne odmiany metalu.

Poniżej znajdziecie 9 polskich albumów najwyżej ocenionych przez naszych recenzentów (dziewiątki i dziesiątki w 10-stopniowej skali). Do grona "ósemkowiczów" zakwalifikowały się płyty tak różnych wykonawców jak m.in. Acid Drinkers, Be.My, Bisz/Radex, Monika Borzym, Dagadana, Heart & Soul, Alicja Janosz, Jazzombie, Kaliber 44, Gaba Kulka, Julia Marcell, Organek, Paluch, PRO8L3M, Sarius, Tides From Nebula, Vader, Vienio, Virgin i Krzysztof Zalewski.



Zapraszamy do dyskusji w komentarzach!

Łona i Webber - "Nawiasem mówiąc" (ocena 10/10)

Piąty album Łony i jego nieodłącznego towarzysza - producenta Webbera. Na "Nawiasem mówiąc" Łona ponownie przekracza granice gatunkowej konwencji - opowiada inne historie, wyciąga inne wnioski, mówi innym językiem, choć tradycyjnie nie brak w tym ironii i dowcipu.

"Płyta bezbłędna" - nie miał wątpliwości nasz recenzent.

Clip Łona Błąd - i Webber

Dominika Barabas - "Rustykalny cyrk" (9/10)

Wielokrotnie nagradzana (m.in. konkurs Pamiętajmy o Osieckiej, Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego) wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów zaprezentowała swoją trzecią płytę, na której nowoczesne brzmienia splatają się z tradycją piosenki aktorskiej i poetyckiej.



"'Rustykalny cyrk' to faktycznie cyrk na kółkach - kolorowy, trochę straszny, trochę zabawny, bardzo absorbujący" - przekonywała nasza recenzentka.



Clip Dominika Barabas Przepraszam

Brodka - "Clashes" (9/10)

Album nagrywany był w Los Angeles z pomocą Noaha Georgesona, pracującego wcześniej z m.in. Devendrą Banhart, The Strokes czy Charlotte Gainsbourg. "Ta płyta cała utkana jest z kontrastów. Metafizyka i zmysłowość. Posępne, kościelne organy i pełen wigoru punk rock. Teksty o namiętności, miłosnym szaleństwie, ale i o kuszącej otchłani śmierci" - czytamy w zapowiedzi.



"Powiedzieć, że to świetny album, to jak nie powiedzieć nic. Nie przykładając nawet lokalnej miary, 'Clashes' to płyta wybitna. Taka przez którą Brodka straci zapewne niemałe grono fanów, ale tych którzy zostaną pchnie ku muzyce ambitniejszej, poniekąd ich muzycznie wychowa" - cieszył się nasz krytyk.



Clip Brodka Horses

KęKę - "Trzecie rzeczy" (9/10)

Płyta radomskiego rapera zamykająca trylogię poświęconą walce o siebie, rodzinę i marzenia.

"Zaryzykuję stwierdzenie, że to najważniejszy krążek 2016 roku w tej części rodzimego rapu, która nie chce puszczać oczka do innych gatunków i stara się mówić o rzeczach ważnych bez kaznodziejstwa. Nie tyle wypada poznać, ile po prostu trzeba się wsłuchać" - czytamy w recenzji.

Clip KęKę Miłość prod. PLN.Beatz

Małpa - "Mówi" (9/10)

Drugi studyjny album Małpy "Mówi" pojawił się na rynku 7 lat po premierze debiutu "Kilka numerów o czymś". Za produkcję płyty odpowiadali m.in. The Returners, Donatan, Stona, Zetena, Sherlock oraz GPD. Gościnnie na wydawnictwie pojawili się Jinx, Włodi oraz Gruby Mielzky.

"'Mówi'" to jeden z najbardziej intrygujących albumów ostatnich lat na polskiej mapie rymów i bitów. Trudno bowiem znaleźć drugiego rapera, który przeszedłby tak wielką przemianę na niemal każdym polu" - to pokazuje, że Małpa nie próżnował w ostatnim czasie.

Clip Małpa Po sygnale feat. Włodi (prod. Stona)

O.S.T.R. - "Życie po śmierci" (9/10)

Adam Ostrowski znów regularny jak szwajcarski zegarek - niemal dokładnie rok po "Podróży zwanej życiem" ukazał się album będący podsumowaniem jego problemów zdrowotnych (raper przeszedł operację rekonstrukcji płuca).



"Kiedy zaś śmierć zajrzała mu w oczy, nie tylko wygrał walkę o zdrowie, ale także nagrał znakomite 'Życie po śmierci', które będziemy wspominali latami" - nie ma wątpliwości nasz recenzent.

Clip O.S.T.R. We krwi (Since I Saw You) feat. Playground Zer0

Rasmentalism - "1985" (9/10)

Trzeci dostępny w szerokiej dystrybucji (a szósty w sumie) album lubelskiego duetu. Ras (raper) i Ment (producent) tym razem do współpracy zaprosili m.in. Tego Typa Mesa i Otsochodzi.



"'1985' to i tak świetna płyta, która w sposób słyszalny wspólnie autorom wyrosła. I to bez nawozu, bez genetycznych modyfikacji. Oby tylko owoce ich pracy nie były zbyt dojrzałe jak na kubki smakowe odbiorców polskiego rapu. I dotarły do innych zanim zgniją. To za fajne na 'sztukę dla sztuki'" - stwierdził nasz krytyk, zastanawiając się, jak propozycję duetu odbiorą słuchacze.



Clip Rasmentalism Nowa miłość

Ania Rusowicz - "RetroNarodzenie" (9/10)

Zestaw autorskich retropastorałek, nagranych przez Anię Rusowicz i jej licznych, utytułowanych gości. Na płycie pojawili się m.in. Czesław Mozil, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Renata Przemyk, Artur Andrus, Marek Piekarczyk (TSA), Martyna Jakubowicz, Iza Kowalewska, Natalia Niemen oraz bracia Jacek i Andrzej Zielińscy (Skaldowie).

"'RetroNarodzenie' to płyta niezwykle oryginalna, choć czerpiąca pełnymi garściami z brzmień, rytmów, instrumentacji i charakteru muzyki sprzed kilkudziesięciu lat", co oznacza, że mamy odtrutkę na kolejne odklepane na kolanie wersje "Lulajże Jezuniu" czy "White Christmas".



Wideo Ania Rusowicz (ft. Staszek Karpiel–Bułecka & Szymon Chyc–Magdzin) - Cosik się kolebie

Ten Typ Mes - "AŁA." (9/10)

"Mes zabierze słuchaczy w podróż między sceną festiwalu, a oglądaniem serialu, między pokusą wzięcia kredytu, a tworzeniem międzypokoleniowej piosenki w ciasnej kawalerce, między kupnem wymarzonego auta, a ścieraniem z czarnego lakieru ptasich odchodów" - tak "AŁA." zapowiadał wydawca. Gościnnie rapera wsparli m.in. Dawid Podsiadło, Kortez, Iza Lach, VNM, Ifi Ude i RAU.



"Z pierwszoligowych hiphopowych graczy, Ten Typ pozostaje tym najodważniejszym i z najbardziej otwartą głową" - nie miał wątpliwości nasz recenzent.

Clip Ten Typ Mes Jak nikt (muzyka: Kortez)

W 2016 r. płyty oceniali Dawid Bartkowski, Tomek Doksa, Bartosz Donarski, Kamil Downarowicz, Marcin Flint, Iśka Marchwica, Anna Nicz, Krzysztof Nowak, Rafał Samborski, Paweł Waliński.