Zmysłowa Camila Cabello w teledysku "Never Be The Same"

Camila Cabello zaprezentowała teledysk do singla "Never Be The Same".

Camila Cabello promuje debiutancką płytę /John Phillips /Getty Images

Utwór "Never Be The Same" to drugi singel promujący debiutancki album Camili Cabello.

Teledysk do piosenki został nakręcony w Londynie, a za jego reżyserię odpowiada Grant Singer.

Debiutancka płyta Cabello cieszy się sporym zainteresowaniem. Duża w tym zasługa pierwszego singla z albumu, czyli utworu "Havana".

Na początku marca Taylor Swift ogłosiła, ze Camila Cabello oraz Charlie XCX wystąpią w roli supportu podczas jej trasy koncertowej promującej album "Reputation".

Zobacz teledysk "Never Be The Same":