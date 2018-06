Zmarł D.J. Fontana, ostatni członek oryginalnego zespołu Elvisa Presleya

13 czerwca zmarł D.J. Fontana, perkusista z oryginalnego składu zespołu Elvisa Presleya. Muzyk miał 87 lat.

D. J. Fontana (po lewej za plecami Elvisa) zmarł w wieku 87 lat /Courtesy Everett Collection / East News

Dominic Joseph Fontana (pseudonim artystyczny D.J. Fontana) urodził się 15 marca 1931 roku w Shreveport, Louisiana w Stanach Zjednoczonych. Był muzykiem zatrudnionym przez znany w całym kraju radiowo-muzyczny show Louisiana Hayride. Przez zupełny przypadek został w październiku 1954 roku przydzielony, żeby grać na perkusji dla młodego początkującego wykonawcy z Memphis.

Reklama

Okazało się, że dołączył do zespołu i przez kolejne 14 lat grał dla najbardziej znanego artysty na świecie, uczestniczył w 460 nagraniach Elvisa Presleya, w tym we wszystkich jego największych przebojach z początku kariery. Był jedynym muzykiem z oryginalnego składu, który nagrywał z Presleyem prawie do końca lat 60., pojawił się także w kilku jego filmach. Po 1958 roku ani Scotty Moore ani Bill Black nie towarzyszyli już Królowi Rock'n'Rolla. Basista Bill Black zmarł w 1965 roku. W 1968 roku Elvis oddał hołd swoim oryginalnym muzykom i zaprosił Scotty Moore'a i D.J. Fontanę do swojego pamiętnego telewizyjnego show Elvis Presley '68 Comeback Special.

Po śmierci Elvisa Presleya w sierpniu 1977 roku dwaj pozostali oryginalni muzycy często byli zapraszani do różnych projektów muzycznych, w tym szczególnie do rocznicowych koncertów ku pamięci Elvisa Presleya. Pisali i wydawali swoje wspomnienia, udzielali wielu wywiadów, prowadzili swoje serwisy internetowe. W 2009 roku D.J Fontana został przyjęty do Rockabilly Hall of Fame in Nashville oraz do Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland. Scotty Moore zmarł w 2016 roku w Nashville w wieku 85 lat.