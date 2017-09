Zielony Closterkeller po sześciu latach (nowa płyta "Viridian")

22 września ukaże się nowa płyta grupy Closterkeller. Tytuł tradycyjnie kolorowy - "Viridian", czyli jeden z odcieni zieleni.

Okładka płyty "Viridian" grupy Closterkeller

Po sześciu latach od ostatniego albumu "Bordeaux", zespół Closterkeller przygotował dziesiątą płytę studyjną.

Materiał na "Viridian" został zarejestrowany w studio "KULTowe" Adama Toczko.

Będzie to pierwszy album w nowym, odmłodzonym składzie Closterkeller, gdzie w studiu zadebiutował m.in. syn wokalistki i liderki Anji Orthodox, perkusista Adam Najman. Obok nich zespół tworzą: klawiszowiec Michał Rollinger, basista Aleksander Gruszka, oraz nowy, młody gitarzysta Michał Jarominek.

"To kolejna kolorowa płyta, tym razem w zieleni - kolorze życia i nadziei. Część utworów na 'Viridian' jest uporządkowaniem przeszłości, a część zupełnie nowych, powstałych już w tym odmłodzonym składzie i właśnie one są moim zdaniem najlepsze, co mnie bardzo cieszy. Przez to płyta jest szalenie zróżnicowana muzycznie, od utworów miękkich do mocno rockowych" - zapowiada Anja Orthodox.

"W tekstach poruszyłam głównie temat walki ognia z wodą, gdyż w taki sposób toczyło się moje życie w ostatnich latach, ale są też dwa teksty społecznopolityczne oraz klimaty bajkowo-oniryczne - czyli również duża różnorodność. Głos mi chodzi znakomicie, jeszcze nigdy tak sprawnie nie poradziłam sobie w studio, aż jestem zdziwiona..." - dodaje wokalistka.

Część materiału z "Viridian" zespół prapremierowo zaprezentował na żywo na ponad dwudziestu koncertach podczas swojej wiosennej trasy koncertowej. 21 września w Białogardzie rusza jesienna trasa "Abracadabra Viridian Tour 2017", która obejmie ponad 30 miast.