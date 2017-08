U2 zapowiada nową płytę "Song of Experience" (nowy utwór "The Blackout")

Zespół U2 zaprezentował wideo do utworu "The Blackout". Piosenka zwiastuje kolejną płytę grupy zatytułowaną "Songs of Experience".

Bono i koledzy szykują nowy materiał /Anadolu Agency / Contributor /Getty Images

Szczegóły dotyczące albumu "Songs of Experience" poznamy 6 września. Tego dnia ukaże się też pierwszy oficjalny singel "You're the Best Thing About Me".

Póki co zespół U2 podzielił się z fanami pierwszym zwiastunem nadchodzącej płyty, kompozycją "The Blackout".

Ostatni album irlandzkiej grupy to "Songs of Innocence", którego premiera miała miejsce we wrześniu 2014 roku. W czerwcu ubiegłego roku ukazało się koncertowe wydawnictwo zespołu "iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live In Paris".