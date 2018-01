"Twoja twarz brzmi znajomo 9": Znamy wszystkich uczestników!

Poznaliśmy nazwiska wszystkich uczestników nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Dziewiąta odsłona show na antenie Polsatu pojawi się wiosną.

Iza Miko weźmie udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" AKPA

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Wiosną zobaczymy dziewiątą edycję show. W roli jurora zadebiutuje zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniać będą także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Jak już wcześniej informowaliśmy udział wezmą aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego, występował także w "Rodzinie zastępczej", "Kryminalnych" i "Tańcu z gwiazdami"), Anna Guzik ("Pierwsza miłość", "Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokalistki Natalia Krakowiak z Teatru Muzycznego Roma (brała udział w m.in. "The Voice of Poland", występowała w Studio Buffo) i Ruda, czyli Joanna Lazer z grupy Red Lips.

Skład programu uzupełniają wokaliści Filip Lato, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace (przebój "100"), Jan Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Metro" w Teatrze Buffo, Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Pierwsza edycja "TTBZ" (wiosna 2014 r.) okazała się sukcesem, przyciągając średnio ponad 3 mln widzów. Ósmy sezon oglądało średnio 1,71 mln widzów, co i tak dało Polsatowi pozycję lidera rynku w czasie nadawania programu. Cennikowe wpływy reklamowe wokół premierowych odcinków wyniosły 28,59 mln zł.