"Twoja twarz brzmi znajomo 9": Pierwsze nazwiska uczestników. Ruda będzie gwiazdą?

"Fakt" podaje pierwsze nazwiska uczestników dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ruda stoi na czele grupy Red Lips AKPA

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Wiosną zobaczymy dziewiątą edycję show. W roli jurora zadebiutuje zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniać będą także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Tradycyjnie już pojawiają się spekulacje, kto wystąpi w najnowszej edycji. Na planie pojawić się mają m.in. aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego), Anna Guzik ("Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokalistki Natalia Krakowiak ze Studio Buffo (brała udział w m.in. "The Voice of Poland") i Ruda, czyli Joanna Lazer z grupy Red Lips.

Największym przebojem Red Lips jest nagrodzona opolską SuperJedynką piosenka "To co nam było" (ponad 31 mln odsłon). Grupa ma w dorobku dwie płyty: "To co nam było" (2013) i "Zmiana planu" (2016) oraz współpracę z m.in. Kozak System i zespołem Łobuzy.



Interia dowiedziała się, że w programie wystąpi także młody wokalista Filip Lato, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace (przebój "100"). To on wykonuje piosenkę "Czy chcesz czy nie", która pojawia się w czołówce serialu "W rytmie serca".

Pierwsza edycja "TTBZ" (wiosna 2014 r.) okazała się sukcesem, przyciągając średnio ponad 3 mln widzów. Ósmy sezon oglądało średnio 1,71 mln widzów, co i tak dało Polsatowi pozycję lidera rynku w czasie nadawania programu. Cennikowe wpływy reklamowe wokół premierowych odcinków wyniosły 28,59 mln zł.