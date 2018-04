Tulisa triumfuje po pięciu latach. Will.i.am pójdzie z torbami?

10 procent z tantiem ma otrzymać Tulisa Contostavlos, która po pięcioletniej batalii sądowej została uznana współautorką przeboju "Scream & Shout" Will.i.ama, którego wsparła Britney Spears.

Tulisa Contostavlos ma powody do zadowolenia /Anthony Devlin /Getty Images

Utwór "Scream & Shout" był trzecim singlem promującym solowy album Will.i.ama zatytułowany "#willpower" (2013).

Nagranie z udziałem Britney Spears stało się przebojem - w 25 krajach piosenka dotarła do 1. miejsca. W zestawieniu rocznym w Wielkiej Brytanii utwór znalazł się na 18. pozycji.

Tylko w USA singel uzyskał status trzykrotnej platyny za sprzedaż ponad trzech mln sztuk.



Teledysk do tej pory zanotował ponad 650 mln odtworzeń.



Okazuje się, że pierwotnie utwór (jeszcze pod tytułem "I Don't Give A F**k") miał trafić na debiutancki solowy album Tulisy Contostavlos, wokalistki znanej z grupy N-Dubz oraz ówczesnej jurorki brytyjskiej edycji programu "X Factor".

Pod "Scream & Shout" podpisani byli już jednak tylko Will.i.am, producent Jef Martens i Jean Baptiste.

"Daily Mail" podaje, że po pięciu latach sądowych batalii Tulisa ma powody do zadowolenia - sąd uznał jej racje.

"Tulisa była wkurzona, gdy jej piosenka została oddana Britney - szczególnie, że była jej współautorką. To miał być jeden z dużych utworów na jej debiutanckiej płycie. Nie odpuściła i poszła do sądu, a teraz wygrała. Po prostu chciała być uznana za współautorkę jednego z największych popowych utworów ostatniej dekady" - mówi informator brytyjskiej gazety.

Will.i.am przyznaje, że Tulisa odegrała sporą rolę w powstanie nagrania, ale jednocześnie dodaje, że to producenci nie chcieli, by to ona śpiewała w tym nagraniu. Wówczas Will.i.am pomyślał, że utwór będzie pasował do Britney Spears.

Pieniądze należne kompozytorom zostały zamrożone w związku z procesem sądowym. Teraz Tulisa będzie mogła odebrać należne jej 10 procent z tytułu tantiem.



