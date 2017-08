Trivium z nowym teledyskiem "The Sin And The Sentence"

Na kilka dni przed występem na Przystanku Woodstock amerykańska grupa Trivium zaprezentowała nowy teledysk "The Sin And The Sentence".

Na czele Trivium stoi Matt Heafy /Retna/PHOTOSHOT /Reporter

Dostępny jako cyfrowy singel premierowy utwór "The Sin And The Sentence" jest oficjalnym debiutem nowego perkusisty Alexa Benta.

Clip Trivium The Sin And The Sentence

Muzyk znany z Battlecross i Decrepit Birth dołączył do Trivium pod koniec 2016 r.

Perkusyjny stołek to prawdziwie "gorące krzesło" w zespole. Poprzednik Benta - Paul Wandtke (m.in. musical "Rock Of Ages"), polecony przez Mike'a Manginiego, perkusistę Dream Theater - zasiadał za bębnami w Trivium raptem rok.

W sumie Bent jest piątym perkusistą kwartetu z Orlando na Florydzie.



Trivium zaliczany jest do czołówki New Wave of American Heavy Metal. Dowodzony przez Matta Heafy'ego (wokal / gitara) zespół ma w dorobku siedem studyjnych płyt, które sprzedały się w ponad milionowym nakładzie na całym świecie.

Na Przystanku Woodstock (3 sierpnia, godz. 19:30, Duża Scena) grupa skupi się na utworach z ostatniego albumu "Silence in the Snow" (2015). Geneza tego materiału sięga roku 2007, kiedy to zespół supportował Heaven and Hell podczas trasy po Japonii.



"Gdy widziałem ich grających na żywo, poczułem coś, co do mnie naprawdę przemawia. Chodziło zwłaszcza o utwór 'Heaven and Hell' - wspomina Matt Heafy. - Nigdy wcześniej nie słyszałem tak dobrego podsumowania tego, czym jest metal. Po tym właśnie przyszedł do mnie utwór 'Silence in the Snow'. I wszystkim się spodobał, ale nie pasował do muzyki, którą wtedy tworzyliśmy. Być może dlatego, że nie byliśmy gotowi. To był zwiastun naszej przyszłości. A dziś dorośliśmy do tego utworu. To wymagało ogromnego rozwoju muzycznego i jesteśmy gotowi" - podkreśla lider Trivium.

Clip Trivium Silence In The Snow

