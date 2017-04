Trio Haim wraca (teledysk "Right Now")

​Siostrzane trio Haim teledyskiem "Right Now" zapowiada swoją nową płytę.

Haim zachwyci drugim albumem? /Rachel Murray /Getty Images

Haim to grupa założona przez trzy siostry z Kalifornii - Danielle, Este i Alanę.

W 2013 roku ukazał się ich debiutancki album, zatytułowany "Days Are Gone". Płyta spotkała się z entuzjastycznym odbiorem i wylądowała w rankingach najlepszych wydawnictw roku.

Siostry szykują się do wydania swojego drugiego albumu "Something To Tell You", który ukaże się 7 czerwca.

Jego zapowiedzią jest singel "Right Now", któremu towarzyszy teledysk zrealizowany przez uznanego reżysera, Paula Thomasa Andersona.

Zobacz teledysk "Right Now":



Clip Haim Right Now

