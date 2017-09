Tove Lo i nowy utwór "Disco Tits"

Tove Lo zaprezentowała nowy singel "Disco Tits".

Tove Lo podczas koncertu /Rich Fury /Getty Images

Nominowana do Grammy artystka ponownie połączyła siły z The Struts - długoletnimi współpracownikami odpowiedzialnymi za produkcję jej wcześniejszych hitów - "Cool Girl", "Habits (Stay High)" oraz "Talking Body".

Utwór zwiastuje nowe wydawnictwo Tove Lo - planowane na jesień tego roku "Blue Lips [lady wood phase II]".

"Disco Tits opowiada o zatraceniu się w nowej miłości. Naiwnym, ekscytującym, bez konsekwencji" - wyjaśnia Tove Lo, która znana jest ze swoich ekspresyjnych zachowań na scenie (m.in. często zdarza jej się pokazywać piersi publiczności).

Utworu "Disco Tits" posłuchać można pod tym adresem.



Artystka zaprezentowała niedawno kolejny krótki film - "Fire Fade", który tym razem zawierał 5 utworów z ostatniego albumu Tove Lo - "Lady Wood": "Don’t Talk About It," "Imaginary Friend," "Keep It Simple," "Flashes," oraz "WTF Love Is."

Wideo Tove Lo - Fire Fade (Short Movie)

Tove Lo aktualnie rozpoczyna finalną część amerykańskiej trasy koncertowej u boku zespołu Coldplay.