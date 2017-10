Tom Petty nie żyje. Muzyk miał 66 lat

Amerykański rockman Tom Petty został odłączony od aparatu podtrzymującej życie. 66-latek trafił do szpitala w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Tom Petty miał 66 lat /Samir Hussein /Getty Images

Serwis TMZ.com podał, że Tom Petty został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Malibu w stanie Kalifornia.

66-letni wokalista i gitarzysta został przewieziony do szpitala UCLA Santa Monica.

Tam podłączono go do aparatury podtrzymującej życie. Okazało się jednak, że nie udało się go uratować.

Informację o śmierci muzyka potwierdził CBS News.

Clip Into The Great Wide Open

Ostatnio Tom Petty wraz ze swoją grupą The Heartbreakers koncertował w USA, dając m.in. trzy koncerty z rzędu w Hollywood Bowl.

Muzyk miał w dorobku ponad 80 mln sprzedanych płyt. W 2002 r. został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

Clip Tom Petty Learning To Fly

Clip Tom Petty Free Fallin'

Petty był również członkiem supergrupy Traveling Wilburys, która powstała jako spontaniczny projekt muzycznym, stworzonym przez dwóch legendarnych muzyków: byłego Beatlesa George'a Harrisona oraz Jeffa Lynne'a z formacji Electric Light Orchestra. Skład zespołu wzbogaciły inni wybitne osobistości muzyczne: Bob Dylan, Roy Orbison oraz właśnie Tom Petty.

Niestety już półtora miesiąca po wydaniu pierwszego albumu supergrupy "Traveling Wilburys, vol. 1" z 1988 roku, zmarł Roy Orbison.

Przyszłość formacji stała pod znakiem zapytania, ale ogromny sukces komercyjny ich debiutu napędzany przebojem "Handle With Care", skłonił muzyków do kontynuowania działalności jako kwartet.

Clip Traveling Wilburys Handle With Care

Zespół wydał jeszcze jedną płytę "Traveling Wilburys, vol. 3" w 1990 roku. W związku z tym, że rok wcześniej ukazał się solowy longplay Toma Petty'ego "Full Moon Fever", na którym wystąpili też pozostali członkowie Wilburys, album ten uważany jest nieformalnie za brakujący "Traveling Wilburys, vol. 2".

Pierwsza płyta grupy została ponadto uznana przez magazyn "The Rolling Stone" za jeden ze stu najlepszych albumów wszech czasów. Następny nie powtórzył już sukcesu poprzedniego, zatem po zaledwie dwóch latach działalności Traveling Wilburys przestali istnieć.