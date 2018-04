Tinashe kusi na korcie tenisowym (klip "Me So Bad")

Prawie trzy miliony wyświetleń w niecały tydzień zdobył teledysk Tinashe do utworu "Me So Bad".

"Me So Bad" to trzeci singel promujący album Tinashe "Joyride", który ukaże się 13 kwietnia. W numerze gościnnie pojawili się French Montana i Ty Dolla Sign.

Singel został okrzyknięty największym hitem wokalistki po tym, jak przebił barierę miliona wyświetleń w 24 godziny.



Płytę Tinashe promują również single "Faded Love" oraz "No Drama".

Przypomnijmy, że o wydaniu tej płyty wokalistka wspominała już krótko po premierze debiutu "Aquarius". Od tamtego czasu jej dyskografia powiększyła się o mixtape "Nightride" wydany w 2016 roku.



