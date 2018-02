The Temptations: Dennis Edwards nie żyje

Na dwa dni przed swoimi 75. urodzinami zmarł Dennis Edwards, wieloletni wokalista soulowej grupy The Temptations.

Dennis Edwards był wokalistą grupy The Temptations /Terry Wyatt /Getty Images

Dennis Edwards dołączył do The Temptations po raz pierwszy w 1968 r. zastępując Davida Ruffina.

Wcześniej był wokalistą także nagrywającej dla wytwórni Motown grupy The Contours, która poprzedzała na koncertach The Temptations.

Edwards w The Temptations śpiewał takie przeboje, jak m.in. "I Can't Get Next to You", "Ball of Confusion", "Papa Was a Rollin' Stone" i "Cloud Nine". Te dwa ostatnie utwory przyniosły grupie dwie statuetki Grammy.

W 1977 r. wokalista został wyrzucony z zespołu, do którego jednak wrócił trzy lata później. Kolejne rozstanie nastąpiło 1984 r., gdy Edwards zaczął opuszczać próby i koncerty.

W 1989 r. wokalista wraz z The Temptations został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

W latach 90. występował na scenie pod szyldem The Temptations Review featuring Dennis Edwards - nazwa była efektem sporu prawnego z Otisem Williamsem, ostatnim żyjącym oryginalnym wokalistą The Temptations, który ma prawa do tej nazwy.

Edwards pod koniec lat 70. przez krótki czas był mężem Ruth Pointer z wokalnej grupy The Pointer Sisters. Ich córka Issa Pointer w późniejszych latach dołączyła do zespołu swojej matki.

Dennis Edwards zmarł 1 lutego w szpitalu w Chicago. Przed śmiercią zdiagnozowano u niego zapalenie opon mózgowych.