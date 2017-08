The Offering z kontraktem

Heavy / powermetalowa formacja The Offering z USA podpisała stosowne dokumenty z Century Media Records.

The Offering podpisał kontrakt i pracuje nad debiutanckim albumem /Oficjalna strona zespołu

Pierwszym owocem współpracy kwintetu z Bostonu z niemiecką wytwórnią będzie debiutancka EP-ka "The Offering", której premierę zaplanowano na 10 listopada.

Materiał ten wyprodukował gitarzysta zespołu Nishad George we współpracy ze zdobywcą nagrody Grammy, inżynierem dźwięku Markiem Fullerem.

Miks i mastering, którymi zajęli się Andre Alvinzi i Jens Bogren, odbyły się w uznanym szwedzkim studiu Fascination Street (m.in. Arch Enemy, At The Gates, Opeth).

Według zapowiedzi wydawcy, muzyka The Offering to wybuchowa mieszanka wielu gatunków o dużym zaawansowaniu technicznym i potężnym współczesnym brzmieniu, obok której nie powinni przejść obojętnie zarówno fani Nevermore, Control Denied i Iced Earth, jak i zwolennicy At The Gates, Psychotic Waltz czy Death.

Debiutancki album The Offering powinien trafić na rynek na przełomie lata i jesieni 2018 roku.

Z otwierającym EP-kę "The Offering" utworem "Rat King" możecie się zapoznać poniżej: