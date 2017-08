​The National: Nowa płyta "Sleep Well Beast" we wrześniu. Poznaj szczegóły

Po czterech latach od wydania albumu "Trouble Will Find Me" zespół The National wraca z płytą "Sleep Well Beast", która ukaże się 8 września nakładem wytwórni 4AD.

"'Sleep Well Beast" został wyprodukowany przez Aarona Dessnera, we współpracy z Brycem Dessnerem i Mattem Berningerem w nowojorskim studiu Aarona. Za miks odpowiedzialny był Peter Katis.

"Nie spieszyliśmy się" - mówił Aaron i dodał - "Ludzie myśleli, że zespół The National odszedł, ale my po prostu pracowaliśmy nad naszymi pomysłami".

Choć nie ma wątpliwości, że "Sleep Well Beast" w wielu aspektach jest płytą naznaczoną oryginalnym stylem The National, to jednak nie brak tu momentów trudniejszych do sklasyfikowania.

Album skomponowany w komfortowych warunkach, w starym nowojorskim kościele w Hudson oraz we własnym studiu muzyków, przynosi bardziej nowatorską, otwartą na eksperymenty muzykę, która bez wątpienia przypadnie do gustu bacznym obserwatorom kariery zespołu Matta Berningera i jego kolegów.

Tracklista:

1. "Nobody Else Will Be There"

2. "Day I Die"

3. "Walk It Back"

4. "The System Only Dreams in Total Darkness"

5. "Born to Beg"

6. "Turtleneck"

7. "Empire Line"

8. "I’ll Still Destroy You"

9. "Guilty Party"

10. "Carin at the Liquor Store"

11. "Dark Side of the Gym"

12. "Sleep Well Beast"