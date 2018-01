The Cranberries: Dolores O'Riordan nie żyje. Wokalistka miała 46 lat

W wieku 46 lat nagle zmarła Dolores O'Riordan, wokalistka irlandzkiej grupy The Cranberries, pamiętanej przede wszystkim z wielkiego przeboju "Zombie".

Dolores O'Riordan (The Cranberries) miała 46 lat /fot. Paul Jeffers /Getty Images

Dolores O'Riordan zmarła w Londynie podczas krótkiej sesji nagraniowej. Informację o śmierci potwierdził rzecznik wokalistki w rozmowie z "The Limerick Leader".

"Członkowie rodziny są wstrząśnięci tymi wiadomościami i proszą o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - czytamy we wpisie na profilu The Cranberries na Facebooku.

Londyńska policja traktuje śmierć 46-letniej Irlandki jako "niewyjaśnioną" i wszczęła już śledztwo w tej sprawie.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2017 r. Dolores napisała na facebookowym profilu The Cranberries, że czuje się dobrze. Złożyła też życzenia swoim fanom.



To Dolores O'Riordan (wokal, gitara) stała na czele irlandzkiego kwartetu z Limerick. Skład grupy uzupełniają bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Grupa największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Clip The Cranberries Zombie

Clip The Cranberries Ode To My Family

Dolores nagrywała też solo - wydała płyty "Are You Listening?" (2007) i "No Baggage" (2009).

- Kiedy piszę, jestem po prostu sobą, przemierzającą swoją wrażliwość, doświadczenia, przeszłość... Staram się siebie polubić, bo jeśli ktoś siebie nie lubi, nie może polubić, pokochać innych ludzi... - mówiła Interii w 2007 r.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dolores O'Riordan The Journey

Po kilkuletniej przerwie zespół The Cranberries powrócił w 2009 r., wydając ostatni studyjny album "Roses" w 2012 r. Na dobre z koncertowej hibernacji grupa wybudziła się w 2016 r., rozpoczynając europejską trasę w Lublinie.

Na wydanej w kwietniu 2017 r. płycie "Something Else" poza nowymi wersjami starych przebojów znalazły się trzy premierowe utwory. Jeden z nich - "Why" - został wybrany do promocji. W nagraniach grupie towarzyszyła Irish Chamber Orchestra.

Wideo The Cranberries - Why

W 2017 roku odbyło się zaledwie kilkanaście koncertów The Cranberries, w tym we Wrocławiu w ramach festiwalu 3-Majówka.

Europejską trasę odwołano w związku z problemami z plecami Dolores. Leczenie nie poszło jednak tak, jak tego oczekiwano, dlatego zespół był zmuszony odwołać również prawie wyprzedaną trasę po Ameryce Północnej.

"Jej lekarze poinformowali ją, żeby odwołała zbliżającą się trasę po Ameryce Północnej. Dolores z zespołem jest tym bardzo rozczarowana i chce wysłać szczere przeprosiny fanom i posiadaczom biletów" - głosił komunikat.

Wideo The Cranberries - Linger (Acoustic Version)

Dolores O'Riordan współpracowała z m.in. Jah Wobble'em, Zucchero, duetem Jam & Spoon i kompozytorem muzyki filmowej Angelo Badalamentim ("Evilenko" - użyczyła swego głosu do kilku utworów, w tym do głównego "Angels Go The Heaven"). Zagrała epizod w filmie "Klik: I robisz, co chcesz" (zaśpiewała tam na weselu alternatywną wersję przeboju "Linger").

Jej wersja "Ave Maria" znalazła się na płycie "The Passion of the Christ: Songs Inspired By". Tę pieśń wykonała także w duecie z włoskim tenorem Luciano Pavarottim.

Wideo The Cranberries - Dolores O'Riordan - Ave Maria - Pavarotti

W lipcu 1994 r. poślubiła Dona Martina, byłego koncertowego menedżera Duran Duran. Mają trójkę dzieci: Taylora Baxtera (ur. 1997), Molly Leigh (ur. 2001) i Dakotę Rain (ur. 2005). Dolores i Martin rozstali się w 2014 r.