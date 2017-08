​The Black Dahlia Murder: Album "Nightbringers" gotowy

Grupa The Black Dahlia Murder z USA ujawniła pierwsze szczegóły nowej płyty.

The Black Dahlia Murder szykuje się do premiery /Oficjalna strona zespołu

"Nightbringers", ósmy album żonglerów ekstremalnego metalu z Detroit, ujrzy światło dzienne 6 października pod skrzydłami Metal Blade Records.

Na nowej płycie Amerykanów usłyszymy już nowego gitarzystę zespołu Brandona Ellisa, muzyka kojarzonego m.in. z formacjami Arsis i Cannabis Corpse.

Okładka "Nightbringers" to dzieło doskonale znanego, szwedzkiego artysty Kristiana Wåhlina alias Necrolord, niegdyś gitarzysty tak znamienitych grup jak Grotesque i Liers In Wait.

"Death metal jest dla mnie synonimem nocy. Jesteśmy władcami mroku, którego lęka się chrześcijańskie dobro. Mnóstwo archaicznych idei, które wciąż obowiązują - takich jak małżeństwo czy monogamia - pochodzi od chrześcijaństwa, niezależnie od tego, czy ludzie je uznają, zaś death metal, według mnie, zawsze się temu przeciwstawiał" - o idei przyświecającej "Nightbringers" powiedział Trevor Strnad, frontman The Black Dahlia Murder.

"To muzyka czarnych charakterów, jesteśmy bowiem wrogami chrześcijaństwa, wrogami wszystkiego, co dobre i tradycyjne. Death metal to muzyka wolnomyślicieli, której zadaniem jest wskazywanie drogi ku wewnętrznej sile i działaniu w zgodzie z własną wolą, w przeciwieństwie do robienia tego, co zostało nakazane i życia w strachu. Utwory takie jak numer tytułowy i ‘King Of The Nightworld’ mówią o prowadzeniu rzeszy przebudzonych umysłów ku walce" - dodał Strnad.

Teledysk do tytułowej kompozycji z albumu "Nightbringers" The Black Dahlia Murder możecie zobaczyć poniżej:

Wideo The Black Dahlia Murder "Nightbringers" (OFFICIAL VIDEO)

Oto program albumu "Nightbringers":

1. "Widowmaker"

2. "Of God And Serpent, Of Spectre And Snake"

3. "Matriarch"

4. "Nightbringers"

5. "Jars"

6. "Kings Of The Nightworld"

7. "Catacomb Hecatomb"

8. "As Good As Dead"

9. "The Lonely Deceased".