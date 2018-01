Taylor Swift "End Game": Co fani dostrzegli w nowym klipie gwiazdy?

Nowy teledysk Taylor Swift doczekał się bardzo dokładnej analizy ze strony fanów. Jakie ukryte znaczenie można znaleźć w nowym klipie wokalistki?

Taylor Swift zaprezentowała kolejny singel z wydanej w listopadzie 2017 roku płyty "Reputation". Do piosenki "End Game" amerykańska wokalistka zaprosiła swojego wieloletniego przyjaciela, Eda Sheerana oraz rapera Future’a.



Utwór "End Game" ilustruje teledysk, który wyreżyserował Joseph Kahn (jest też autorem klipów do poprzednich singli z "Reputation", czyli "Look What You Made Me Do" oraz "...Ready for It?").

Również w przypadku "End Game" fani nie mogli powstrzymać się od wyszukiwania drugiego dna w nagranym wideoklipie.

Wąż

Od momentu, gdy do konfliktu Taylor Swift z Kanye Westem włączyła się żona rapera, Kim Kardashian i ujawniła przebieg rozmowy obu gwiazd, w komentarzach pod postami wokalistki w mediach społeczonościowych zaroiło się od węży. Miały one symbolizować hipokryzję i podstępny charakter Swift.

Wokalistka nie pozostała obojętna na taką symbolikę i zaczęła stosować ją również sama, co można było zobaczyć w poprzednich klipach promujących "Reputation".

Również teraz wąż w pośredni sposób pojawił się w teledysku. Taylor Swift gra m.in. w popularnego "węża" na konsoli, a jadąc motocyklem ma mieć na sobie strój przypominający skórę gada. Jest to też odniesienie do postu gwiazdy sieci, Jefree’ego Stara, który w zeszłym roku zamieścił post z podpisem "jestem w skórze Taylor Swift".



Napisy

Część teledysku Swift kręcona była w Tokio, nie mogą dziwić więc napisy w obcym języku. Fani natychmiast zaczęli rozszyfrowywać część z nich. Na napoju, który piła Swift, znalazł się tytuł jej piosenki "End Game" (napisany w systemie katakana). Natomiast na billboardach w mieście umieszczono m.in. imię jej kotów (Meredith i Olivia) i fragmenty tekstu "End Game".



Kot

Odniesienie do miłości piosenkarki do zwierząt pojawiło się w scenie, gdy Taylor siedziała na krześle, a na drugim planie można było zobaczyć małego, czarnego kota. Fani uznali, że jest to specjalny hołd dla jej pupili.

Odniesienia do starych klipów

Fani dostrzegli również odniesienia do starych klipów, m.in. do "Wildest Dreams", "You Belong To Me", "22", a także do piosenki Eda Sheerana "A-Team". Tytuł numeru Swift wspomina również na początku piosenki.



Liczba 13

Taylor Swift urodziła się 13 grudnia 1989 roku i liczba 13 wielokrotnie towarzyszyła jej w trakcie kariery. Również i do niej pojawiło się odniesienie. Trzynastka pojawiła się m.in. na wyświetlaczu radia, a Taylor Swift, grając we wspomnianego "węża", dotarła na poziom 1-3.