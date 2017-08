​Taylor Swift bije wszelkie rekordy - sukces to najlepszy rewanż

Nowy singel Taylor Swift "Look What You Made Me Do" pobił wszelkie możliwe rekordy - to najchętniej oglądany teledysk, najczęściej pobierany i słuchany utwór. Zerwanie ze starym wizerunkiem i wyraźne nawiązania do konfliktu z Kanye Westem - to strzał w dziesiątkę.

Taylor Swift ma powody do świętowania /Shirlaine Forrest /Getty Images

Jak wynika z raportu Spotify, w poniedziałek (28 sierpnia) piosenka została odsłuchana 23 mln razy, bijąc wszelkie możliwe muzyczne rekordy. Teledysk do utworu również nie pozostaje w tyle. Po tym jak klip do piosenki został zaprezentowany na gali MTV VMA, Swift pobiła kolejne rekordy.

31 mln odsłon - tyle w ciągu doby nabił licznik na Youtube - co godzinę trzy miliony ludzi oglądało wielki powrót Swift. Piosenkarka powraca w wielkim stylu, bijąc przy tym na głowę dotychczasowych rekordzistów - Adele, której teledysk do utworu "Hello" zobaczyło 27 mln osób czy Justina Biebera, który pobił rekord liczbą 22 mln odsłon.

Wyniki, jakie Swift osiągnęła w ciągu zaledwie kilku godzin, dni, znacznie przewyższają również te należące do twórców utworu "Despacito" - najpopularniejszej piosenki tego lata.

Singel "Look What You Made Me Do" to zapowiedź nadchodzącego albumu "Reputation", którego premiera zapowiadana jest na 10 listopada.

Atmosferę wokół utworu, jak i samego teledysku, podsycają pewne symbole i aluzje, które mogą nawiązywać do konfliktu Swift z Kanye Westem. Symbol węża, aluzje do napadu na Kim Kardashian - słuchacze doszukują się pewnych nawiązań, a rekordowy licznik bije dalej...