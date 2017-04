Tame Impala pozwie twórców chińskiej reklamy, w której użyto ich muzykę?

Zespół Tame Impala opublikował na swoim profilu na Instagramie fragment reklamy chińskiego napoju mlecznego. W produkcji skopiowano bowiem jeden z utworów australijskiej grupy.

Kevin Parker i jego koledzy z Tame Impala nie zamierzają odpuścić /Michael Hickey /Getty Images

Zespół Tame Impala natrafił na reklamę chińskiego napoju mlecznego o smaku jagód. Jego uwagę przykuła ścieżka dźwiękowa wykorzystana w spocie.

Twórcy reklamy użyli bowiem swojej wersji piosenki "The Less I Know the Better" pochodzącej z albumu Tame Impali "Currents" z 2015 roku.

"O, dajcie spokój, ludzie, przynajmniej włożylibyście w to trochę wysiłku" - napisali muzycy Tame Impala na Instagramie.

Dodatkowo zespół opatrzył swój wpis hashtagami #pozew oraz #terazmojakolej. Ten drugi odnosi się do sytuacji z 2015 roku, kiedy to członek funkowej grupy Skull Snaps oskarżył zespół Tame Impala o wykorzystanie w ich piosence "Eventually" sampla z utworu jego formacji "It's a New Day". Lider Tame Impala, Kevin Parker, wyśmiał wówczas na Twitterze zarzuty pod adresem jego zespołu.

Tame Impala to australijski zespół rockowy założony w 2007 roku. Ich debiutancki album "Innerspeaker" ukazał się w 2010 roku. Płyta trafiła do zestawienia najlepszych 100 płyt lat 2010-2014 prestiżowego magazynu Pitchfork.

W 2012 roku na rynku pojawiła się druga płyta formacji "Lonerism", która zyskała uznanie fanów oraz dziennikarzy muzycznych. Wydawnictwo znalazło się na wysokich miejscach w podsumowaniach serwisu NME oraz magazynu "Rolling Stone". Płyta zdobyła również nominację do nagrody Grammy w kategorii "najlepszy album alternatywny".

W 2015 roku ukazała się trzecia płyta zespołu "Currents", która podobnie, jak poprzednie albumy, zdobyła przychylne recenzje ekspertów i trafiła do wielu podsumowań na koniec roku. Utwór "The Less I Know the Better" był ostatnim singlem promującym ten album. Grupa Tame Impala zaprezentowała materiał z tej płyty polskiej publiczności w zeszłym roku podczas Open’er Festivalu.