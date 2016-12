Sylwester w Miami: Nicki Minaj za Jennifer Lopez

Niemal w ostatniej chwili Nicki Minaj zastąpiła Jennifer Lopez w roli głównej gwiazdy sylwestrowej imprezy w Miami.

Ku zaskoczeniu organizatorów E11EVEN Miami, Jennifer Lopez na 11 dni przed sylwestrem ogłosiła, że nie wystąpi na tej imprezie. Jako powód podała "sprawy osobiste i rodzinne".

Serwis TMZ.com podał, że za J.Lo pojawi się Nicki Minaj. Nie wiadomo, jaką gażę ma otrzymać amerykańska raperka, ale w mediach wcześniej pojawiała się kwota miliona dolarów dla Lopez. Bilety wstępu na E11EVEN kosztują 500 dol.

Co ciekawe, także w Miami sylwestra świętować będzie partner Minaj - Meek Mill. Ma on wystąpić w Dream Nightclub.

Niektóre źródła sugerują, że fakt osobnego spędzania sylwestra jest dowodem na rozstanie Minaj i Meek Milla. Gwiazdorska para nie skomentowała w żaden sposób tych doniesień.

Clip