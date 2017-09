Steely Dan: Trasa jako hołd dla zmarłego Waltera Beckera

Niewiele ponad tydzień po śmierci Waltera Beckera, współzałożyciela i gitarzysty amerykańskiej grupy Steely Dan, ogłoszono, że w połowie października zespół ruszy w trasę będącą hołdem dla zmarłego muzyka.

Walter Becker (Steely Dan) miał 67 lat /fot. Karl Walter /Getty Images

Walter Becker zmarł w ubiegłą niedzielę (3 września), ale nie ujawniono przyczyny jego śmierci.

Z powodu choroby muzyk nie brał udział w lipcowych koncertach Steely Dan w Nowym Jorku i Los Angeles. Po raz ostatni Becker zagrał w składzie Steely Dan pod koniec maja.



"Mamy nadzieję, że wkrótce będzie wszystko w porządku" - mówił wówczas Donald Fagen, współzałożyciel Steely Dan.

To właśnie Fagen ogłosił teraz, że zespół będzie nadal koncertował. 13 października w Thackerville w stanie Oklahoma rozpocznie się trasa obejmująca na razie osiem koncertów w USA.

"Mam zamiar utrzymywać muzykę, którą stworzyliśmy razem, przy życiu tak długo, jak tylko będę mógł z grupą Steely Dan" - zapowiada Fagen.

Jesienią zaplanowano także trzy koncerty w Wielkiej Brytanii u boku The Doobie Brothers.



Steely Dan powstał w Nowym Jorku w 1971 r. Rok później ukazał się ich debiutancki album "Can't Buy a Thrill".

Wideo Steely Dan 《Do It Again》 ( original studio sound version)

W 1981 r. grupa rozpadła się w związku z problemami Beckera z uzależnieniami oraz śmiertelnym przedawkowaniem narkotyków jego dziewczyny Karen Roberty Stanley. Muzyk wówczas został pozwany o spowodowanie jej śmierci w wyniku zaniedbania.

Po rozpadzie Steely Dan Becker przeprowadził się na Hawaje i wyszedł z narkotyków.

W 1993 r. razem z Fagenem reaktywował zespół. Formacja nagrała jeszcze dwa albumy: "Two Against Nature" (2000) i "Everything Must Go" (2003).

W 2001 r. liderzy Steely Dan zostali wprowadzenie do Rockandrollowego Salonu Sław.

Solowy dorobek Beckera to dwie płyty studyjne: "11 Tracks of Whack" (1994) i "Circus Money" (2008).

