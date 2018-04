Spooky Tooth: Mike Harrison nie żyje

W wieku 72 lat zmarł Mike Harrison, wokalista popularnej na przełomie lat 60. i 70. grupy Spooky Tooth.

Brytyjska formacja Spooky Tooth powstała na gruzach grupy Art (wcześniej funkcjonującej pod nazwą V.I.P., w składzie której występował m.in. Keith Emerson, później znany z Emerson, Lake & Palmer) w 1967 r.

Spooky Tooth utworzyli Mike Harrison (wokal), Luke Grosvenor (gitara), Mike Kellie (perkusja) i Greg Ridley (bas), do których dołączył amerykański klawiszowiec i wokalista Gary Wright, zaproszony przez Chrisa Blackwella, cenionego założyciela wytwórni Island.

Na przełomie lat 60. i 70. doszło do licznych zmian składu, a stałymi członkami byli Harrison i Grosvenor, których wspierali m.in. muzycy znani z grupy Joe Cockera. W kolejnym wcieleniu pojawił się m.in. Mick Jones, późniejszy lider Foreigner.

Spooky Tooth na dobre rozpadli się w 1974 r., a muzyków można było odnaleźć w m.in. Mott The Hoople i Humble Pie.

Spooky Tooth - That was only yesterday 1969

Do krótkotrwałych reaktywacji doszło pod koniec lat 90. (płyta "Cross Purpose"), a także w 2004 r. (koncertowe DVD "Nomad Poets") i 2008-09.

Harrison miał w dorobku także solowe płyty - ostatnią z nim jest wydana po ponad 30 latach "Late Starter" (2006).

Mike Harrison zmarł pod koniec marca. Ponad rok wcześniej, w styczniu 2017 r. zmarł Mike Kellie.

Wideo