Skyclad: Nowa płyta "Forward Into The Past"

Angielska, heavy / folkmetalowa grupa Skyclad, odlicza już dni do premiery nowego longplaya.

Pierwsza od ośmiu lat płyta Skyclad trafi do sprzedaży 28 kwietnia. Jej wydaniem zajmie się francuska Listenable Records.

"Nowy album ma ciepłe brzmienie, jest naturalny i 'prawdziwy' (czyli bez cyfrowego przetwarzania czy produkcyjnej przesady)" - napisał Kevin Ridley, grający na gitarze wokalista Skyclad.

Okładkę albumu namalował Duncan Storr, artysta współpracujący wcześniej m.in. z Edge Of Sanity, Rage i Hawking.

Z oryginalnie wykonanym wideoklipem (tzw. lyric video) - w reżyserii Fernando J. Martineza - do utworu "Change Is Coming" Skyclad z płyty "Forward Into The Past", możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista kompozycji płyty "Forward Into The Past":

1. "A Storytellers' Moon"

2. "State Of The Union Now"

3. "Change Is Coming"

4. "Starstruck"

5. "A Heavy Price To Pay"

6. "Words Fail Me"

7. "Forward Into The Past"

8. "Unresolved"

9. "The Queen Of The Moors"

10. "Last Summer's Rain"

11. "The Measure"

12. "Borderline"

