Sia: "Cheap Thrills" najczęściej wyszukiwanym utworem w Shazam w 2016 roku

Utwór "Cheap Thrills" z repertuaru Sii został najczęściej wyszukiwaną piosenką w aplikacji Shazam w 2016 roku.

Utwory Sii cieszą się dużą popularnością /Theo Wargo / Getty Images

Shazam to jedna z najpopularniejszych aplikacji służących do identyfikowania konkretnych utworów.

Reklama

W końcoworocznych podsumowaniach okazało się, że utworem, który najczęściej wyszukiwali użytkownicy aplikacji, został kawałek Sii "Cheap Thrills".



Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Cheap Thrills" w serwisie Teksciory.pl!

Tuż za australijską wokalistką uplasował się utwór Kungs vs Cookin' On 3 Burners "This Girl", a na podium znalazła się także piosenka Alana Walkera "Faded". Pierwszą piątkę zamykają kompozycje Mike’a Posnera ("I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)" oraz Twenty One Pilots ("Stressed Out").

Jeśli chodzi o ogólne statystyki, to najczęściej wyszukiwane utwory w Shazam należą do kanadyjskiego rapera Drake’a.

Utwór Coldplay "Hymn For The Weekend" został natomiast nazwany najczęściej poszukiwaną piosenką rockową. W stylistyce r'n'b zwyciężył numer "Starboy" The Weeknd.

Najczęściej wyszukiwane utwory w Shazam w 2016 roku:

1. Sia - "Cheap Thrills"

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners - "This Girl"

3. Alan Walker - "Faded"

4. Mike Posner - "I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)"

5. Twenty One Pilots - "Stressed Out"

6. Lukas Graham - "7 Years"

7. The Chainsmokers Feat. Daya - "Don’t Let Me Down"

8. Imany - "Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)"

9. DNCE - "Cake By The Ocean"

10. Justin Bieber - "Love Yourself".