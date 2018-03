Shining na Castle Party 2018

"Obecność obowiązkowa" – szwedzki Shining zaprasza na tegoroczny festiwal Castle Party.

Shining przyjadą do Polski /Ester Segarra /

Jak poinformowała agencja Left Hand Sounds, zespół Niklasa Kvarfortha dołączył do festiwalowego składu Castle Party 2018 (12-15 lipca w dolnośląskim Bolkowie). Będzie to pierwszy koncert pionierów tzw. suicidal black metalu w kraju nad Wisłą od 2009 roku.

Reklama

Przypomnijmy, że na początku stycznia światło dzienne ujrzała nowa płyta Shining - "X - Varg Utan Flock", na której zespół z powodzeniem nawiązuje do kanonicznego "V - Halmstad" (2007 r.) i poprzedniej płyty "IX - Everyone, Everything, Everywhere, Ends" (2015 r.), wzbogacając zarazem własne brzmienie eklektyzmem z pogranicza progresywnego rocka, niepokojącego jazzu, muzyki klasyczne, a nawet popu.

Otwierającego płytę "X - Varg Utan Flock" utworu "Svart Ostoppbar Eld" Shining możecie posłuchać poniżej:

Wideo Shining - Svart Ostoppbar Eld (official premiere)