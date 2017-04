Shania Twain po 15 latach wraca z nową płytą

Shania Twain ogłosiła swój powrót do muzyki. Pierwsza od 15 lat płyta kanadyjskiej wokalistki ukaże się we wrześniu. Zapowiada ją utwór "Life's About to Get Good", który poznamy w czerwcu.

Shania Twain zaskoczyła swoich fanów /Rick Diamond /Getty Images

W czerwcu 2015 roku Shania Twain rozpoczęła pierwszą od 11 lat trasę koncertową "The Rock This Country", którą nazwała pożegnalną.

"Czuję, że jestem gotowa na to, by odejść na zawsze" - mówiła wówczas Kanadyjka w programie "Good Morning America".

Mimo to gwiazda zaskoczyła swoich fanów i podczas wizyty w programie "The Voice" zapowiedziała premierę swojej nowej, pierwszej od 15 lat płyty.

Ostatnim albumem w dyskografii Shanii Twain jest wydany w 2002 roku "Up!". Nagrywany był w Szwajcarii, a przy jego powstawaniu Shania jak zwykle współpracowała ze swoim mężem - Robertem "Mutt" Langem.

Tytuł nowego albumu kanadyjskiej gwiazdy nie został jeszcze ujawniony. Wiemy natomiast, że pierwszym singlem promującym nowe wydawnictwo będzie utwór "Life's About to Get Good", którego premierę zaplanowano na czerwiec.

"Byłam w domu, patrzyłam na ocean i powiedziałam sobie: 'Utknęłam w negatywnej przeszłości, ale na zewnątrz jest tak pięknie'. Nie jestem w nastroju, by pisać piosenki, w których jest mi siebie żal... Nie można mieć dobra bez zła. I właśnie tak kończy się ten utwór" - napisała o singlu Shania Twain.

Przełomowa płyta Shanii Twain "Come On Over" rozeszła się w ponad 40 mln egzemplarzach i wciąż jest najlepiej sprzedającym się albumem kanadyjskiego artysty. To na tym wydawnictwie znalazły się najbardziej znane przeboje Twain, czyli piosenki "That Don’t Impress Me Much" i "Man, I Feel Like A Woman".