Shakira i Gerard Piqué w teledysku "Me Enamoré"

Dwa dni wystarczyły, by najnowszy teledysk Shakiry miał na koncie ponad 17,4 mln odsłon. W "Me Enamoré" możemy zobaczyć także ukochanego kolumbijskiej wokalistki - piłkarza Barcelony Gerarda Piqué.

Gerard Piqué i Shakira w 2015 r. /fot. Josep Lago / AFP

Tytuł hiszpańskojęzycznego utworu oznacza po prostu "zakochałam się". Wokalistka napisała go dla swojego partnera, Gerarda Pique. Para spotyka się od 2010 r. (poznali się na planie teledysku "Waka Waka (This Time for Africa)". Hiszpański piłkarz jest ojcem ich dwóch synów - Milana (4 l.) i Sashy (2 l.).

Zdjęcie Shakira z rodziną / face to face / Reporter

Teledysk jest zapisem szalonej miłości Shakiry i Gerarda. W klipie nakręconym w Barcelonie możemy zobaczyć, jak m.in. zakochani obrzucają się jedzeniem w pokoju hotelowym, a także skaczą na spadochronach z samolotu (tu prawdopodobnie zastąpili ich dublerzy). W pewnym momencie widać Pique łapiącego Shakirę za pośladek.



"Me Enamoré" to najnowszy singel zapowiadający płytę "El Dorado", która ukaże się 26 maja. Piosenka zawiera elementy charakterystycznego reggaetón. Za jej produkcję odpowiada Rayito (Ricky Martin, Julio Iglesias) oraz grupa Rude Boyz, producenci stojący za hitem "Chantaje" (utwór nagrany z Malumą).

Na "El Dorado" znajdzie się także m.in. duet z Carlosem Vivesem - "La Bicicleta".



Clip Shakira Me Enamore

