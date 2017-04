Shakira do Gerarda Piqué: Zakochałam się ("Me Enamoré")

Ponad 4,8 mln odtworzeń ma już najnowsza piosenka Shakiry. "Me Enamoré" kolumbijska wokalistka zadedykowała swojemu mężowi - piłkarzowi Barcelony Gerardowi Piqué.

Shakira na okładce singla "Me Enamoré" /Sony Music Polska

"Me Enamoré" to zapowiedź nowej płyty Shakiry, która ma się ukazać jeszcze w tym roku.

Reklama

Tytuł hiszpańskojęzycznego utworu oznacza po prostu "zakochałam się". Wokalistka napisała go dla swojego męża, Gerarda Pique. Para spotyka się od 2010 r. (poznali się na planie teledysku "Waka Waka (This Time for Africa)". Hiszpański piłkarz jest ojcem ich dwóch synów - Milana (4 l.) i Sashy (2 l.).

Zdjęcie Shakira z rodziną / face to face / Reporter

Ostatnim albumem Kolumbijki jest płyta zatytułowana "Shakira" (2014). Później współpracowała z grupą Mana ("Mi Verdad"), Carlosem Vivesem ("La Bicicleta"), Malumą ("Chataje") i Prince'em Royce'em ("Deja Vu").

Piosenka "Me Enamoré" zawiera elementy charakterystycznego reggaetón. Za jej produkcję odpowiada Rayito (Ricky Martin, Julio Iglesias) oraz grupa Rude Boyz, producenci stojący za hitem "Chantaje".

Clip Shakira Me Enamoré (Lyric Video)