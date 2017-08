Selena Gomez: Teledysk "Fetish" od kuchni

​Pod koniec lipca Selena Gomez opublikowała teledysk do swojego najnowszego singla "Fetish", w którym gościnnie pojawia się Gucci Mane. Teraz amerykańska wokalistka zaprezentowała materiał wideo ilustrujący kulisty tworzenia klipu.

Selena Gomez szykuje nowy album /Jesse Grant /Getty Images

Utwór "Fetish" to najnowszy singel Seleny Gomez zapowiadający jej kolejny album. Do piosenki wokalistka zaprosiła amerykańskiego rapera, Gucci Mane'a.

Clip Selena Gomez Fetish ft. Gucci Mane

W teledysku do singla, którego reżyserem jest Petra Collins, wystąpiła zarówno Selena, jak i jej gość.

W klipie Gomez w zmysłowy sposób wije się po podłodze, oblizuje szkło, wkłada do ust gąbkę nasączoną płynem do naczyń czy zaciska zalotkę do rzęs na języku. Taka odsłona wokalistki zaskoczyła wielu jej fanów.

Gwiazda postanowiła podzielić się z fanami nagraniem wideo pokazującym, jak od kulis wyglądało powstawanie teledysku.

Ostatni solowy album Seleny Gomez ukazał się w październiku 2015 roku. Płytę "Revival", która zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce pokryła się platyną, promowały single "Good For You", "Same Old Love", "Hands to Myself" oraz "Kill Em With Kindness".

Zobacz kulisty powstawania klipu "Fetish":