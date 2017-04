Selena Gomez: Radzenie sobie z depresją to moja codzienna walka

Selena Gomez przy okazji promocji serialu "Trzynaście powodów" opowiedziała o radzeniu sobie z depresją w codziennym życiu.

Selena Gomez wciąż zmaga się z atakami paniki i depresją /Jamie McCarthy /Getty Images

Przypomnijmy, że u gwiazdy w 2014 roku zdiagnozowano chorobę autoimmunologiczną zwaną toczniem. Tuż po diagnozie artystka została poddana specjalnym zabiegom i chemioterapii. Z tego powodu Gomez była zmuszona przerwać karierę zawodową.

Reklama

O problemach zdrowotnych opinię publiczną piosenkarka poinformowała w październiku 2015 roku - w tym czasie promowała swój album "Revival".

Pod koniec sierpnia ubiegłego 2016 roku Selena ogłosiła, że znów przerywa trasę koncertową, aby walczyć z toczniem i jego objawami. Gwiazda cierpiała na napady lęku i paniki oraz depresję, które są skutkami ubocznymi jej choroby.

Wokalistka wycofała się z życia publicznego i trafiła na terapię do prywatnej kliniki. Pierwszy raz po przerwie publicznie można było zobaczyć ją na gali American Music Awards.

Wideo Selena Gomez heartwarming speech on AMA 2016

W 2017 roku Selena Gomez została producentką wykonawczą serialu "Trzynaście powodu" (ang. "13 Reasons Why"). Produkcja oparta jest na bestsellerze Jaya Ashera o tym samym tytule, opowiadającym o samobójczej śmierci dziewczyny imieniem Hannah. Wokalistka nagrała piosenkę pt. "Only You", która promuje serial.

Wideo Selena Gomez - Only You (Audio)

Sprawdź tekst piosenki "Only You" w serwisie Teksciory.pl!

Wokalistka w programie "Extra" przyznała, że jej obecne życie to codzienna walka. Gomez wciąż zmaga się z atakami paniki i depresją.

"Wyważenie to podstawa. Cierpliwość. Bycie miłym dla samego siebie. Posiadanie łaski. To wszystko jest ważne" - mówiła.

Selena przyznała, że swoją siłę czerpie nie tylko od osób, które ją wspierają, ale także jej przeciwników.

"Moja rodzina i moje trzy siostry sprawiają, że ciągle się trzymam. Ale także osoby, które pchają mnie na dół, są moją motywacją" - mówiła.