Selena Gomez: Nowy utwór "Back To You" do serialu "13 powodów"

Po ponad pół roku od premiery singla "Wolves" Selena Gomez powraca z nowym kawałkiem. Piosenka "Back To You" z pewnością ucieszy fanów serialu "13 powodów", bowiem utwór trafi na ścieżkę dźwiękową nadchodzącego drugiego sezonu produkcji Netflixa.

Selena Gomez promuje swój serial /Tommaso Boddi /Getty Images

Selena Gomez po raz kolejny pracuje przy serialu Netflixa - jest producentem wykonawczym "13 powodów".

Teraz artystka zadbała też o to, by jej utwór trafił na soundtrack produkcji. Piosenka z serialu nosi tytuł "Back To You", a jej premiera czeka nas 10 maja. Lekko ponad tydzień później fani będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów "13 powodów".

"#BackToYou. Premiera 10 maja, część ścieżki dźwiękowej do drugiego sezonu '13 powodów'. Nie mogę się doczekać, aż to usłyszycie" - napisała piosenkarka.

"13 powodów" to serial Netflixa, który powstał na podstawie powieści Jaya Ashera. Opowiada on historię Hannah, która popełnia samobójstwo. Dziewczyna pozostawia 13 taśm, na których wyjaśnia powody przemawiające za tym, by odebrała sobie życie.



"Bohaterowie próbują poradzić sobie z konsekwencjami śmierci Hannah. Droga do normalności jest skomplikowana, a rany dopiero zaczynają się goić. Szkoła Liberty High szykuje się do procesu sądowego, ktoś jednak zrobi wszystko, żeby prawda o śmierci Hannah nie wyszła na jaw. Seria przerażających zdjęć polaroidowych prowadzi Claya i jego rówieśników na trop straszliwej tajemnicy i spisku mającego ją zatuszować" - czytamy w oficjalnym opisie drugiego sezonu serialu.