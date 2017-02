Selena Gomez nie ma sobie równych na Instagramie

​Profil Seleny Gomez na Instagramie jest najpopularniejszym w tym serwisie - śledzi go już ponad 110 mln użytkowników. Wokalistka podziękowała fanom i wyraziła wdzięczność za ich wsparcie.

Selena Gomez jest wciąż najpopularniejszą gwiazdą na Instagramie. Jej profil śledzi ponad 110 mln fanów, podczas gdy profil Taylor Swift obserwuje ponad 97,6 mln użytkowników.

Z okazji przekroczenia bariery 110 mln fanów w serwisie Selena Gomez opublikowała specjalny post, w którym podziękowała wszystkim, którzy obserwują ją na Instagramie.

Wokalistka zapewniła też, że w dalszym ciągu będzie pielęgnować swoją instagramową platformę i podkreśliła, że każdy z jej fanów zmienił jej życie.

"Jestem bardzo wdzięczna" - napisała Gomez.

Gwiazda promuje obecnie nowy utwór "It Ain't Me", który nagrała wspólnie z norweskim producentem Kygo.

