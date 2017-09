Selah Marley debiutuje. Córka Lauryn Hill idzie w ślady mamy ("Breathe")

Utworem "Breathe" na scenie muzycznej debiutuje Selah Marley, córka Lauryn Hill i Rohana Marleya, jedna z wnuczek króla reggae - Boba Marleya.

Selah Marley rozpoczyna muzyczną karierę /fot. Jamie McCarthy /Getty Images

Urodzona w listopadzie 1998 r. Selah Marley to drugie z piątki wspólnych dzieci Lauryn Hill, wokalistki grupy The Fugees, i Rohana Marleya, współzałożyciela plantacji kawy Marley Coffee.

W rozmowie z magazynem "W" Selah zdradziła, że zawsze chciała być wokalistką (czasem zdarzało się jej wystąpić razem z mamą), ale obawiała się, czy dorówna poziomem swojej słynnej rodzinie.

"Byłam bardzo świadoma presji mojej mamy i całej rodziny, dlatego to był prawie kompleks niższości" - podkreśla 18-latka.

"A co jeśli nie dam rady sprostać tym oczekiwaniom? Może nie jestem tym, za kogo mnie uważają?" - mówi o trapiących ją wątpliwościach.

Selah Marley zaznacza, że to producent Kyle Provencio Reingold (KPR) i raper IDKHIM sprawili, że zdecydowała się upublicznić swój muzyczny debiut. Wspomniani panowie towarzyszą jej w utworze "Breathe".

"Moja mama zawsze była dla mnie wzorem. Podkreślała, żebym się nie spieszyła" - mówi o Lauryn Hill.

"To ona napisała do mnie, że wcale nie muszę być kimś w rodzaju guru, czy laureatką Grammy. To wiele dla mnie znaczy. Z jednej strony jest moją mamą, ale z drugiej to przecież Lauryn Hill. To fajne, że na koniec dnia, mam u swojego boku kogoś, kto mnie rozumie" - podkreśla młoda wokalistka, do tej pory znana głównie jako modelka.

Muzyką zajmują się także inni wnukowie Boba Marleya - m.in. synowie Stephena (Joseph "Jo Mersa" Marley) i Ziggy'ego (Daniel "Bambaata" Marley) oraz robiący największą karierę Skip Marley, syn Cedelli. To właśnie on jest współautorem przeboju "Chained to the Rhythm" Katy Perry.