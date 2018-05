Scott Hutchison (Frightened Rabbit) nie żyje. "Depresja to straszna choroba"

Rodzina Scotta Hutchisona wydała specjalne oświadczenie po tym, gdy policja odnalazła zwłoki 36-letniego muzyka grupy Frightened Rabbit.

Scott Hutchison (Frightened Rabbit) miał 36 lat /Mark Metcalfe /Getty Images

36-letni Scott Hutchison zaginął w środę (9 maja). Ostatnie nagrania z kamer, na których widać muzyka, pokazywały, jak opuszczał hotel Dakota w South Queensferry, nieopodal Edynburgu, około pierwszej w nocy.

Rodzina i przyjaciele zgłosili zaginięcie zaalarmowani wpisami na Twitterze muzyka.

"Bądźcie dobrzy dla wszystkich, kogo kochacie. To nie jest ogólnie znany fakt. Irytuje mnie, że tak nie jest. Nie żyłem zgodnie z tym standardem i to mnie zabija. Proszę, przytulajcie tych, których kochacie" - napisał, a w kolejnym wpisie napisał jedynie: "Odchodzę, dzięki".



Muzycy z zespołu przyznali, że stojący na czele Frightened Rabbit wokalista i gitarzysta cierpiał na problemy psychiczne i miał myśli samobójcze. Krótko po zaginięciu wystosowali specjalny komunikat.



"Martwimy się o Scotta, który obecnie zaginął na chwilę. Może być w kruchym stanie i może nie podejmować obecnie najlepszych dla siebie decyzji. Jeśli ktoś ma informację o tym, gdzie znajduje się Scott, prosimy, niech skontaktuje się ze szkocką policją" - czytamy.

W nieco wcześniejszym oświadczeniu rodzina muzyka potwierdziła, że miał on problemy psychiczne. Wielokrotnie w przeszłości poruszał też temat walki z depresją.

W poszukiwania muzyka zaangażowano wszystkie służby oraz media. W rozmowie z Radio X jego brat Grant (perkusista Frightened Rabbit) mówił: "Robimy, co w naszej mocy, aby dać znać Scottowi, że jesteśmy tu dla niego i go kochamy".

W czwartek (10 maja) około 20:30 policja poinformowała, że odnalazła ciało w Port Edgar. Następnego dnia rodzina muzyka potwierdziła, że ich bliski nie żyje.

"Jesteśmy zdruzgotani tragiczną stratą naszego kochanego Scotta. Pomimo jego zaginięcia i ostatnich doniesień na temat jego stanu psychicznego, wszyscy wierzyliśmy w pozytywne zakończenie mając nadzieję, że do nas wróci. Poza muzycznymi sukcesami, Scott był wspaniałym synem, bratem, wujkiem i przyjacielem. Poza tym, co działo się w jego życiu, zawsze miał czas dla tych, o których się troszczył" - głosi komunikat najbliższych wokalisty.

Rodzina podziękowała za wsparcie fanom, a także szkockiej policji i przedstawicielom Dakota Hotel za pomoc w poszukiwaniach.

"Depresja to straszna choroba, która nie daje żadnych sygnałów alarmowych, kiedy przejmuje nad tobą kontrolę. Scott od wielu lat dzielnie walczył z tymi problemami, a my jesteśmy z niego dumni, że był tak otwarty w tych kwestiach. Jego życzenie, by publicznie rozmawiać o tych sprawach bez wątpienia podnosiła świadomość spraw związanych ze zdrowiem psychicznym i dawała innym odwagę, by rozmawiać o ich problemach" - podkreślają członkowie rodziny Scotta Hutchisona.

Clip Frightened Rabbit The Woodpile

Szkocka grupa Frightened Rabbit działała od 2003 roku. Pierwszy album zespołu "Sing of Greys" ukazał się trzy lata później. Łącznie skład nagrał pięć płyt, a ostatnia z nich - "Painting of the Panic Attack" - ukazała się w kwietniu 2016 roku. Krążek trafił na pierwsze miejsce lokalnej listy sprzedaży oraz na 14. brytyjskiego zestawienia najchętniej kupowanych płyt.



W kwietniu Scott i Grant ogłosili, że zostali częścią formacji Mastersystem, w której skład wszedł również Justin Lockey z Editors.

Ponadto Hutchison współpracował też z The Fruit Tree Foundation, The Birthday Suit i Rodem Jonesem.

Zaginięcie i śmierć muzyka wstrząsnęły brytyjską sceną. Hutchisona wspomnieli m.in. członkowie Franz Ferdinand, Belle i Sebastian i Snow Patrol.



Clip Frightened Rabbit Get Out

