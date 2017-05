Sandra Rugała z "Idola" i "Only You" (serial "13 powodów")

Znana z "Idola" wokalistka Sandra Rugała nagrała swoją wersję utworu "Only You" z serialu Netflixa "13 powodów".

Sandra Rugała nagrała swoją wersję przeboju z "13 powodów" /materiały promocyjne

Produkcja jest ekranizacją popularnej powieści Jaya Ashera znanej w Polsce pod tytułem "Trzynaście powodów".



Reklama

Po powrocie ze szkoły Clay Jensen (w tej roli Dylan Minnette) znajduje pod drzwiami domu paczkę. Wewnątrz są kasety, które nagrała Hannah (Katherine Langford), koleżanka z klasy. Dziewczyna dwa tygodnie wcześniej popełniła samobójstwo. Nagrania zawierają trzynaście powodów, które popchnęły ją do tego kroku. Clay jest jednym z nich.

Za scenariusz odpowiada Brian Yorkey, laureat Pulitzera. Wśród reżyserów znalazł się Tom McCarthy ("Spotlight"). Producentką wykonawczą serialu jest wokalistka Selena Gomez.

To właśnie Gomez śpiewa w oryginalnej wersji utworu "Only You" promującego serial. Swoją wersję przygotowała znana z programu "Idol" (odpadła w etapie teatralnym) Sandra Rugała.

Wideo Only You - Selena Gomez | Polish Version| Sandra Rugała Cover | 13 Reasons Why

"Podobieństwo do postaci Hannah Baker uważam za minimalne, twierdzą tak również osoby z mojego otoczenia. Jedyne co mogę uznać za podobne to usta i włosy" - tak wokalistka odpowiada na komentarze internautów, którzy widzą w niej sobowtórkę bohaterki "Trzynaście powodów".

Pochodząca z Grodziska Wielkopolskiego Sandra obecnie studiuje filologii polską i mieszka w Poznaniu. Oprócz śpiewu pasjonuje się także grą na pianinie i ukulele. W swoim dorobku muzycznym posiada singel pod tytułem "Czwarty wymiar".