Sam Carter z Architects nakrzyczał na fana

Sam Carter z zespołu Architects nakrzyczał na człowieka, który podczas koncertu obmacywał kobietę.

Sam Carter (w środku) wymaga od swoich fanów szacunku dla innych /Danny E. Martindale /Getty Images

Architects to grupa wykonująca muzykę z pogranicza post-hardcore'u i metalcore'u. W trakcie jednego z ostatnich koncertów zespołu, doszło do pewnego incydentu z udziałem uczestnika.

Reklama

Wokalista Architects, Sam Carter, podczas wykonywania piosenki zauważył, że pewien mężczyzna obmacuje kobietę, która wskoczyła w tłum i była przez niego unoszona. Po zakończeniu utworu muzyk przerwał na moment, by skomentować to, co zobaczył. Nie chciał jednak wskazywać palcem.

"Widziałem to. To jest k**wa obrzydliwe i nie ma k**wa na to zgody" - mówił wzburzony Carter, nie stroniąc od przekleństw w swojej wypowiedzi.

"To nie jest k**wa twoje ciało, więc go nie dotykaj. Nie na moim pieprzonym koncercie!" - dodał wokalista. Powiedział również, że jeśli mężczyzna zamierza zrobić to ponownie, to lepiej, żeby wyszedł.