Gwiazdor country Roy Head trafił do szpitala po tym, gdy pękła mu aorta.

Roy Head walczy o życie /

Prawie 76-letni (urodziny obchodzi 9 stycznia) wokalista znajduje się na oddziale intensywnej terapii po zabiegu chirurgicznym ratującym życie.

O stanie zdrowia Roya Heada poinformował w mediach społecznościowych jego syn Sundance Head, zwycięzca ostatniej, 11. serii amerykańskiego "The Voice".

Wokalista ujawnił, że jego ojciec nie może ani mówić, ani się ruszać. Podziękował też za dotychczasowe modlitwy.

"Lekarz powiedział nam, że to był cud, że przez to przeszedł" - napisał Sundance Head.

Największym przebojem Roya Heada jest utwór "Treat Her Right" z 1965 r., który dotarł do 2. miejsca amerykańskiej listy, ustępując jedynie "Yesterday" The Beatles.

Swoje wersje tej piosenki nagrywali m.in. Bruce Springsteen, Jimmy Page (Led Zeppelin), Bon Jovi i Jerry Lee Lewis.

"Treat Her Right" (w duecie z trenerem Blakiem Sheltonem) w finale "The Voice" wykonał też Sundance Head.