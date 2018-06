Rita Ora i jej babiniec (nowy teledysk "Girls")

W sieci dostępny jest już teledysk do utworu "Girls", który Rita Ora nagrała z Cardi B, Bebe Rexhą i Charli XCX.

Rita Ora w teledysku "Girls" /

"To hymn kobiet, które nie boją się rządzić światem. To celebracja miłości" - mówiła Rita Ora, zapowiadając premierę utworu "Gilrs".



Reklama

Piosenka powstała we współpracy z Cardi B, Charli XCX i Bebe Rexhą. Po jej premierze, oprócz sugestii, że Rita Ora wyjawia swój biseksualizm, pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Przekaz zawarty w utworze nie spodobał się środowisku LGBTQ. Wśród krytykujących znalazły się znane wokalistki.



W odniesieniu do nieprzychylnych opinii, Rita Ora postanowiła opublikować oświadczenie zdradzające intencje stojące za utworem "Girls".



"'Girls' zostało napisane, by przekazać moją prawdę i jest dokładnym opisem bardzo prawdziwego i szczerego doświadczenia w moim życiu. Przez całe życie miałam romantyczne relacje z kobietami i mężczyznami i to jest moja osobista podróż" - napisała Ora.

W teledysku do piosenki wystąpiły wszystkie cztery wokalistki, a największe zainteresowanie wzbudził fragment, w którym Cardi B całuje Ritę Orę.



Zobacz teledysk "Girls":



Clip Rita Ora Girls - ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX (Lyric Video)

Rita Ora szykuje się do premiery drugiej płyty, która zaplanowana jest na jesień tego roku. Brytyjska wokalistka oprócz piosenki "Girls" zaprezentowała też single: "Anywhere" oraz "Your Song".