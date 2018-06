Rihanna zawstydzona w programie Grahama Nortona

Barbadoska gwiazda była mocno zmieszana, gdy Graham Norton w swoim programie zażartował, że wokalistka wynosi kieliszki i szklanki z imprez.

Rihanna pojawiła się w programie "Graham Norton Show" w towarzystwie Sary Paulson, Sandry Bullock, Cate Blanchett i Heleny Bonham Carter, aby promować film "Ocean’s 8".

W pewnym momencie prowadzący talk show pokazał Rihannie zdjęcia, na których wychodzi z imprez z kieliszkami lub szklankami w rękach.

"Czy pytałaś o pozwolenie w klubie, aby wynieść tę szklankę?" - ironizował Norton.

"Moja mama będzie to oglądać" - stwierdziła zawstydzona Rihanna.

"Ocean's 8" w reżyserii Gary’ego Rossa do polskich kin trafi 22 czerwca . Wokalistka wciela się w nim w rolę hakerki o pseudonimie Nine Ball.



