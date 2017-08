​Rihanna wysłała rowery dla dziewczynek w Malawi

Rihanna kontynuuje pomoc na rzecz edukacji w krajach afrykańskich. Barbadoska gwiazda wysłała rowery dla uczennic z Malawi.

W 2012 roku Rihanna założyła Fundację Clara Lionel Foundation (nazwa pochodzi od imion jej dziadków), by pomagać potrzebującym dzieciom na całym świecie.

Organizacja ma na celu poprawę jakości życia osób upośledzonych w społecznościach na całym świecie i promocję projektów ukierunkowanych na zdrowie, edukację, kulturę i sztukę.

Poprzez działalność fundacji Rihanna chce pomagać w zdobywaniu wiedzy młodzieży w USA, jej rodzinnym Barbadosie, Brazylii, Kubie, Haiti, Gujanie oraz Jamajce. Właśnie z tej inicjatywy w ubiegłym roku powstał program stypendialny dla młodzieży, na który Rihanna przekazała pieniądze.



"Im bardziej jesteś wykształcony, tym lepsze masz perspektywy i możliwości. Moja fundacja pomoże dzieciom, które naprawdę zasługują na to, aby mieć szansę na naukę. Cieszę się, że mogłam to zrobić" - mówiła wokalistka w rozmowie z "USA Today".

Ostatnim działaniem barbadoskiej wokalistki było wysłanie rowerów dla dziewczynek w Malawi, by mogły bezpiecznie i szybko docierać do szkoły. Prezent dla dzieciaków możliwy był dzięki współpracy fundacji Rihanny z pekińską firmą rowerową Ofo.

"Tak się cieszę ze współpracy Clara Lionel Foundation z Ofo, ponieważ to pomoże tylu młodym ludziom na świecie otrzymać wysokiej jakości edukację oraz pomoże młodym dziewczynom z Malawi dotrzeć do szkoły bezpiecznie, skracając te samotne, długie wycieczki, które pokonują do i ze szkoły" - napisała gwiazda w oficjalnym oświadczeniu.

Rihanna na początku tego roku odwiedziła dzieci w Afryce, by przyjrzeć się panującej tam sytuacji i zidentyfikować edukacyjne potrzeby tamtejszych mieszkańców. Obecnie tylko osiem procent uczniów w Malawi kończy szkołę średnią.

W lipcu barbadoska wokalistka spotkała się również prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i jego żoną, by porozmawiać na temat "światowych aspektów edukacji".



Ostatnia płytą w dyskografii Rihanny jest album "Anti". Wydawnictwo miało premierę w styczniu zeszłego roku. W ramach promocji płyty wokalistka zaśpiewała 5 sierpnia 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.