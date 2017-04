Reklama z Kendall Jenner wyśmiana przez artystów. "Ubliża inteligencji"

Reklama Pepsi, w której główną rolę zagrała modelka i celebrytka Kendall Jenner, wywołała ogromne oburzenie na całym świecie. W niewybredny sposób całą sprawę skomentowali m.in. Madonna i reżyser klipu The Chemical Brothers "Out of Control".

Kendal Jenner została wyśmiana przez Madonnę /Pascal Le Segretain /Getty Images

Przypomnijmy, że na początku kwietnia marka wypuściła reklamę z Kendall Jenner, na której widzimy, jak modelka przyłącza się do protestującego tłumu, a chwilę później podaje puszkę napoju jednemu z policjantów.

Internauci skrytykowali reklamę. Oskarżyli firmę o podpinanie się ze swoimi produktami pod ruchy społeczne walczące o prawa człowieka, próbę zdobycia popularności na anty-trumpowskich nastrojach oraz spłycanie problemu rasizmu.

Marka błyskawicznie zareagowała i przeprosiła za wypuszczoną reklamówkę (ta wciąż jest dostępna na kanale Kendall i Kylie Jenner).

W dyskusję włączyła się również Madonna, która napisała na swoim Instagramie: "Kiedy budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że to gówno nie ma sensu", po czym dodała, że jej reklama w 1989 roku została zdjęta z emisji, gdyż wokalistka pocałowała w niej czarnego Mikołaja.

Według niektórych komentujących spot był nieudaną kopią teledysku The Chemical Brothers "Out of Control", w którym wystąpiła aktorka Rosario Dawson.

W nim widzimy powstańców, którzy ścierają się ze służbami porządkowymi, a w pewnym momencie jeden z nich rzuca w policjantów butelką "Viva Coli".

Twórca klipu, W.I.Z. przyznał, że nowa reklama Pepsi jest oburzająca i "ubliża inteligencji oglądających". Dodał również, że inspiracją do stworzenia do klipu "Out of Control" był fragment utworu The Clash "White Man (In Hammerish Palais)".