Red Lips i Łobuzy razem ("Mamo!")

Tylko w Interii możecie zobaczyć zwiastun teledysku "Mamo!" - efektu współpracy grup Red Lips i Łobuzy.

Ruda z grupą Red Lips połączyła siły z Łobuzami /fot. Adam Staśkiewicz / East News

"Łobuzy to nowy projekt muzyczny, który wstrząśnie polską sceną disco. Przedstawiciele nowego nurtu Disco Yolo - Discomił, Dj Yalla i Dj Yolo" - czytamy o zespole, który zadebiutował w połowie 2015 r. teledyskiem "Ona czuje we mnie piniądz". Klip zyskał status przeboju - do tej pory został odtworzony ponad 70 mln razy.

- Przesterowane gitary, grooviące bębny i tłuste basy to jest coś, co mnie i Rudą kręci, do tego Red Hotowe melodie i Kravitzowe riffy, i tak to sobie wymyśliliśmy, że chcemy mieć taki swój muzyczny świat - pełen rock'n'rolla i najlepszych emocji na świecie, jakich tylko prawdziwe rockowe granie i koncertowanie może dostarczyć - tak o twórczości Red Lips mówi z kolei Łukasz Lazer, gitarzysta i kompozytor tego zespołu.



Połączenie tych różnych projektów dało efekt w postaci piosenki "Mamo!".

"Owszem, zrobiliśmy duet z Łobuzami. Na tym właśnie polega nasza niezależność, którą cenimy ponad wszystko. Robimy to, na co mamy ochotę" - potwierdza Ruda, wokalistka i autorka tekstów Red Lips.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun teledysku:

Premiera klipu "Mamo!" odbędzie się w przyszły piątek, 6 października.

Największym przebojem Red Lips jest piosenka "To co nam było" (ponad 30 mln odsłon).

