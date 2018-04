Red Bull BC One Cypher Poland: Breakdance opanuje Kraków

Już w ten weekend w Krakowie odbędą się eliminacje do najważniejszego turnieju breakdance. Zawody będzie można oglądać na żywo w internecie.

Grubson będzie prowadzącym Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie /Magdalena Szymańska / Reporter

Między 7 i 8 kwietnia Kraków zamieni się w stolicę street dance'u. Pierwszego dnia tancerze spotkają się w Fortach Kleparz. Z kolei w niedzielę 8 kwietnia w Starej Zajezdni w Dzielnicy Kazimierz odbędzie się główna część zawodów. Hala Główna, uznana za pomnik historii przez organizację UNESCO, stanie się areną starć najlepszych polskich tancerzy.



W Fortach Kleparz odbędą się trzy konkursy w różnych kategoriach tanecznych. Po raz pierwszy szansę będą miały zmierzyć się ze sobą taneczne ekipy z całego kraju. Będzie to okazja by zobaczyć zróżnicowane style tańca w wykonaniu polskich drużyn. By wziąć udział w konkursie ekipa musi liczyć minimalnie cztery osoby.



Odbędzie się także konkurs dedykowany damskim reprezentantkom świata tanecznego oraz streetstyle battles - tu spotkają się taneczne dwójki specjalizujące się w poppingu oraz hip-hop. Popping to styl tańca ulicznego, zaliczanego jako jeden z oryginalnych "funky styles". Polega on na szybkim spinaniu i rozluźnianiu mięśni w rytm muzyki w połączeniu z różnymi pozami i ruchami. Hip-hop jest tańcem o dużej swobodzie technicznej, jednak ma pewne podstawowe zasady wyróżniające go na tle innych. Liczą się w nim nie tylko kroki, ale również gesty i mimika wyrażające emocje.



Niedziela w Starej Zajezdni dedykowana będzie głównej części konkursowej zawodów Red Bull BC One Cypher Poland. Na specjalnie przygotowanym ringu tanecznym najlepsi polscy bboys i bgirls zmierzą się w trybie 1:1. W walkach finałowych zobaczyć będzie można ośmiu tancerzy wyłonionych w eliminacjach oraz ośmiu, którzy otrzymali dzikie karty.

Z dzikimi kartami wystartują Thomaz (w 2015 walczył w wielkim finale Red Bull BC One w Rzymie), pochodzący z Kazachstanu specjalista od breakdance’u, ale też poppingu, hip-hopu i house'u Nikita, Kido (nie tylko tańczy, ale także uczy breaka), Gieras (taniec pozwolił wyrwać się z jego miasta), Arczek (ma na koncie zwycięstwo w prestiżowych zawodach Elade PRFC Jam 2017 w Tokio) oraz nagrodzeni dzikimi kartami w głosowaniu online Kostek (swoje doświadczenie zdobywał na zawodach w całej Europie) i Minigun, który w programie "You Can Dance", zachwycił jurorów pokazem breakdance'a do akompaniamentu muzyki klasycznej.



- Występ na Red Bull BC One był dla mnie ważną lekcją. Zdobyłem masę doświadczenia, nauczyłem się wielu nowych rzeczy i poznałem najlepszych z najlepszych. Było to też największe osiągnięcie w mojej karierze - mówił Interii o występie w światowym finale bboy Zawisza, zeszłoroczny zwycięzca Red Bull BC One Cypher Poland.

Z kolei zwycięzca sprzed dwóch lat - bboy Kleju z Krakowa, tak opisywał swój sposób na sukces: Myślę, że aby wygrać bitwę przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie podejście i wierzyć w to, że można pokonać każdego przeciwnika.



Jak co roku polskich tancerzy oceniać będzie czołówka międzynarodowej sceny breakowej. Grono sędziowskie zawodów Red Bull BC One Cypher Poland 2018 tworzą pochodzący z Maroko Bboy Lil Zoo, reprezentant Ukrainy i ekipy Ruffneck Attack - Bboy Intact oraz Bboy Victor - Światowy Mistrz Red Bull BC One z 2015 r., który do Krakowa przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych.

Tancerzy do walki zagrzewać będzie GrubSon, który jest tegorocznym hostem zawodów. Wraz z 3ODA KRU zaprezentuje również swój special show. Tego wieczoru w akcji zobaczyć będzie można również eksperta od poppingu. Francuz Blondy zaprezentuje swoje show przed bitwami półfinałowymi.