Ray Liotta zaskoczył Jennifer Lopez odpowiedzią o Drake'u

Jennifer Lopez nie potrafiła ukryć swojego zmieszania, po tym jak temat jednego z wywiadów telewizyjnych zszedł na Drake'a.

Jennifer Lopez i Ray Liotta promują nowy sezon serialu "Uwikłana". Z tej okazji zostali zaproszeni od programu "What Happens Live!" Andy'ego Cohena.

W trakcie rozmowy prowadzący zapytał o jej życie prywatne. Po tym, jak Lopez przyznała, że pięć razy proszono ją o rękę, Cohen był ciekawy, czyje oświadczyny odrzuciła.

Z "pomocą" przyszedł wokalistce Liotta, który wtrącił, że na pewno chodziło o Drake'a. W tym momencie Lopez zaczęła się nerwowo śmiać i natychmiast zdementowała to, co powiedział aktor.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku media plotkarskie informowały o związku Jennifer Lopez i Drake'a. Dowodem miały być wspólne zdjęcia na Instagramie. Ostatecznie jednak wokalistka i raper przyznali, że łączą ich tylko sprawy zawodowe.

Obecnie piosenkarka spotyka się z baseballistą, Alexem Rodriguezem. Gwiazda i sportowiec wyjechali razem na wakacje na Bahamy.



Wideo