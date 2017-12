Raperzy i producenci podsumowują rok 2017: Vixen, Młody (Heavy Mental) i DJ HWR

Czego w tym roku słuchali polscy raperzy i producenci? Swoimi typami pochwalili się przedstawiciele MaxFloRec – Vixen, Młody z Heavy Mental i DJ HWR.

Młody (właśc. Łukasz Grabowski) - polski raper i producent muzyczny, rocznik 1984, pochodzący z Bielska-Białej, gdzie obecnie mieszka, pracuje i tworzy. Producent składu MeriDialu, członek grupy Heavy Mental, artysta solowy (album "4 takty") i główny producent najnowszej płyty KRS-One'a.

Vixen (właśc. Dariusz Szlagor) - polski raper i producent muzyczny, rocznik 1989, pochodzący z Czańca w woj. śląskim, a od kilku lat mieszkający i pracujący w Warszawie. Jego ostatnim albumem jest "Vixtoria" z 2016 roku (łącznie na koncie ma pięć płyt).

DJ HWR (właśc. Dawid Matyjasiak) - polski DJ i producent muzyczny, jedna trzecia składu Heavy Mental i połowa duetu Biak & HWR.

Płyta roku - polski rap:

Młody: Hades - "Światło". Od zawsze trafiało do mnie to, co mówi Had. Na tym albumie dodatkowym atutem są produkcje Killing Skills.

Vixen: Białas & Lanek - "Polon". Za pazur i błyskotliwość w wersach połączone z autentycznością. To właśnie sprawia, że chce się słuchać tej płyty. Na dłuższą metę jest ona trochę za bardzo "spięta", ale to i tak najlepsze, co słyszałem w Polsce w mijającym roku.

DJ HWR: Włodi - "Wszystkie Drogi Prowadzą Do Dymu". Włodi zawsze na propsie!

Płyta roku - zagraniczny rap:

Młody: Ty Farris - "Room 39". Undergroundowy gracz z Detroit. Ogólnie jestem bardziej fanem rapu o czymś i tu zdecydowanie jesteś w stanie znaleźć treść. Do tego produkcje Troxa to całkowicie moja piaskownica.

Vixen: Run The Jewels - "Run The Jewels 3". Ta płyta jest szalona, podobnie zresztą jak poprzednie rzeczy tego duetu. Słuchając jego muzyki, mam wrażenie, jakby tworzył ją Frankenstein. Jest nieprzewidywalna, bujająca i z charakterem. Kupuję to w pełni.

DJ HWR: Kendrick Lamar - "Damn". Mega wyprodukowany muzycznie album, a Kendrick jest na nim świeży jak nigdy.

Najczęściej zapętlany, polski utwór z tego roku:

Młody: donGuralesko - "o'kruca". Dziadzior w swoim stylu i Returnersi z kozacką produkcją.

Vixen: Bitamina - "Dom". Czuć tam coś fajnego. Taką miłość, z którą nic się nie może równać. Albo jej pragnienie. Najlepsza energia na świecie, jak dla mnie. Cały album jest genialny.

DJ HWR: Paluch - "Szaman". Bo każdy z nas to szaman!

Najczęściej zapętlany, zagraniczny utwór z tego roku:

Młody: Evidence - "Jim Dean". Singel z najnowszej solówki Evidence’a. Ten numer to HIP HOP od nawijki po kozacki bit Nottza.

Vixen: Hippie Sabotage - "Devil Eyes Evidence". Za atmosferę tego utworu, bo jest magiczna, uspokajająca i dobrze działa. Jak słuchałem tego numeru, to wyobrażałem sobie, że jest mój i zaczynam nim koncerty, wychodząc powoli na zadymiona scenę, a ludzie robią: "aaaaaaaaaa!".

DJ HWR: Evidence - "Jim Deam": Nottz co za bit! Evidence ewidentnie w formie.

Muzyczne odkrycie roku:

Młody: Token. Polecam, bo leci jak szalony.

Vixen: Skriptonit. Rosyjski raper, który robi numery z takim klimatem i rozmachem w klipach, że wziął mnie ze sobą. Reprezentant wytwórni GazGolden.

DJ HWR: Rapsody - "Laila's Wisdom". Polecam tą panią, album nominowany do Grammy.

Ulubiony album spoza rapu - świat:

DJ HWR: Troyboi - "Left Is Right".