Raper Kidd Creole oskarżony o morderstwo

Członek Grandmaster Flash & The Furious Five i jeden z pionierów rapu, Kidd Creole, został aresztowany przez nowojorską policję pod zarzutem morderstwa.

Kidd Creole (drugi od prawej) został oskarżony o morderstwo bezdomnego mężczyzny /Peter Kramer /Getty Images

Jak donosi "NY Daily News" Kidd Creole (właśc. Nathaniel Glover) został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Raper miał śmiertelnie ugodzić nożem bezdomnego. "Glover złożył zeznania, następnie usłyszał zarzuty" - informuje gazeta, powołując się na policyjne źródła.

"We wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, około godziny 23:52, policja odebrała wezwanie. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze znaleźli 55-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Ten został przetransportowany do najbliższego szpitala, gdzie zmarł. Trwa dochodzenie" - czytamy we fragmencie raportu policyjnego udostępnionego przez "Rolling Stone".

Raper zatrzymany został przez służby dzień później. Informator "NY Daily News" zdradził, że były członek kultowego składu pracował jako "złota rączka" i ochroniarz niedaleko miejsca zbrodni. Mężczyźni mieli wymienić kilka zdań, a w pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Ta zakończyła się tragicznie.



Kidd Creole to jeden z członków Grandmaster Flash & The Furious Five. Grupa powstała w drugiej połowie lat 70. i stała się pionierem rapu w Stanach Zjednoczonych. Skład nagrał jedynie dwa albumy - "The Message" i "One The Strength". Utwór tytułowy z ich pierwszej płyty stał się jednym z najważniejszych rapowych numerów w historii. Magazyn "Rolling Stone" umieścił go w zestawieniu 500 najważniejszych utworów wszech czasów. W 2007 roku skład jako pierwszy hiphopowy zespół włączono do Salonu Sław Rock and Rolla.

Wideo Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message (Official Video)