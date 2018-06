Ralph Santolla w śpiączce. Gitarzysta miał atak serca

Był gitarzysta metalowych grup Death, Deicide i Obituary walczy o życie w szpitalu w Tampa na Florydzie. 48-letni Ralph Santolla miał atak serca.

Ralph Santolla (pierwszy z lewej) jeszcze w barwach Deicide /Alex Jusseit /

Informację o stanie zdrowia Ralpha Santolli opublikowała jego matka na Facebooku.

"We wtorek w nocy upadł i przeszedł atak serca... Jego serce się zatrzymało, ale odzyskaliśmy go" - napisała.

"Jego stan jest stabilny, ale jest w śpiączce. Może oddychać samodzielnie, ale jest pod respiratorem, bo lekarze nie chcą, by w jego organizmie pojawiły się dodatkowe wirusy" - informuje matka amerykańskiego gitarzysty o włoskich korzeniach.

Zaapelowała również o modlitwę za jej syna.

Ralph Santolla najbardziej znany jest z występów w deathmetalowym Deicide, z którym nagrał trzy płyty: "The Stench of Redemption", "Till Death Do Us Part" i "To Hell with God". Jego obecność w tej formacji była sporym zaskoczeniem, bo gitarzysta nie ukrywa, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem, tymczasem lider Glen Benton jest satanistą nie kryjącym negatywnego stosunku do religii.

Nagrywał i koncertował również z m.in. Obituary, Iced Earth, Death, Melechesh, Vital Remains i zespołem Sebastiana Bacha.