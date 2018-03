Priscilla Presley o uzależnieniu Elvisa: Wiedział, co robił

Żona Elvisa Presleya, Priscilla, przy okazji pobytu na festiwalu SXSW opowiedziała o uzależnieniu swojego męża od leków na receptę i jego ostatnich dniach.

72-letnia Priscilla Presley pojawiła się na festiwalu SXSW, który odbywa się w Austin w stanie Teksas, aby promować najnowszy dokument dotyczący Elvisa - "The Searcher". Film opowiada o ostatniej sesji nagraniowej muzyka, która odbyła się w Graceland w 1976 roku. Żona "króla" została producentką materiału.

Przy tej okazji Presley opowiedziała o ostatnich dniach legendarnego muzyka. "To było ciężkie dla nas wszystkich. Na pewno nie spodziewaliśmy się, że to się tak skończy. Jednak na pewno zdawaliśmy sobie sprawę z drogi, na którą wszedł" - wspominała.

"Ludzie pytają: 'dlaczego nikt nic nie zrobił'. To nie jest do końca prawda. Nie można było powiedzieć Elvisowi, co ma robić. Po prostu nie" - mówiła Priscilla, sugerując, że muzyk na takie rady reagował bardzo impulsywnie.

"Były podejmowane próby, ale się nie udawało. Wiedział, co robi" - opowiadała.



Elvis Presley: The Searcher (2018) Official Trailer | HBO

Elvis Presley zmarł 16 sierpnia 1977 roku w swojej posiadłości w Graceland w Memphis. Nieprzytomnego muzyka znalazła w łazience jego ówczesna dziewczyna Ginger Alden. Próby odratowania Presleya nie powiodły się, a zgon stwierdzono o godzinie 15:30. Oficjalną przyczyną śmierci legendy był zawał serca, wywołany przez śmiertelną mieszankę leków i narkotyków (w organizmie znaleziono kokainę, demerol, kodeinę i barbiturany).

Według byłej żony gwiazdora, problemy Presleya zaczęły się w czasie jego dwuletniej służby w armii Stanów Zjednoczonych.

"Podawali je (leki - przyp. red.) żołnierzom, aby nie zasypiali. Miał manewry, które odbywały się późną noca, więc tabletki im podawane, wszystko u niego rozpoczęły" - wyjaśniała Priscilla Presley.

Mimo walki z uzależnieniem Presley nie przestawał tworzyć muzyki. Pod warzeniem twórczości gwiazdora był reżyser dokumentu "The Searcher", Thom Zimny.



"Kiedy słuchałem niektórych jego utworów z końca życia, wciąż odnoszę wrażenie, że był to człowiek łączący się z muzyką, a ta historia została opowiedziana tylko w jednej wersji" - mówił.

Dokument "The Searcher" swoją premierę telewizyjną będzie miała 14 kwietnia W HBO.

Priscilla poznała Elvisa Presleya, gdy miała 14 lat. Para wzięła ślub w 1967 roku w Las Vegas, a rozwiodła się w 1973 roku. Małżeństwo miało córkę Lisę Marie Presley.



